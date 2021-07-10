Ростов-на-Дону назвали рекордсменом по загрязнению окружающей среды в РФ

Рекордсменом по загрязнению окружающей среды назван Ростов-на-Дону. Такой неожиданный результат дало исследование экологов, которые изучали, какой вклад вносит человек в загрязнение крупнейших городов России.

Ученые из Института промышленной экологии Уральского отделения РАН ( Екатеринбург) исследовали грязь в десяти городах России: Уфе, Перми, Тюмени, Челябинске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Мурманске и Екатеринбурге. В каждом городе было отобрано около 40 проб из дворов жилых домов. С помощью электронного микроскопа авторы охарактеризовали внешние признаки, структуру и состав техногенных частиц.

Выяснилось, что наибольшая доля техногенных частиц в городской грязи Ростова-на-Дону (до 43%). Главным его источником стали промышленные предприятия, а также стирающиеся при езде шины и тормозные колодки транспорта, стройплощадки и бытовые отходы. Затем следуют Нижний Тагил (до 31%), Магнитогорск (до 29%), Екатеринбург (до 25%) и Нижний Новгород (до 24%). Это можно объяснить специализацией городов на металлургии и машиностроении. Вместе с тем, согласно предыдущим исследованиям, именно Ростов-на-Дону имеет самую высокую концентрацию пыли и грязи.

- Пыль, образующаяся при истирании более крупных частиц, может представлять серьезную опасность для здоровья человека. Как правило, в городах она поднимается на высоту одного-двух метров, как раз в зону дыхания человека. Мы вдыхаем ее, а также бактерии, вирусы, аллергены, разнообразные токсичные соединения, которые адсорбированы на пыли", - поясняет руководитель гранта РНФ Андриан Селезнев, старший научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН.

Результаты исследования опубликованы в журнале Atmosphere, работа поддержана грантом Российского научного фонда (РНФ).