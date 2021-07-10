Специалисты МЧС разминировали 5 тысяч боеприпасов в крепости Керчи

В этом году сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России завершили работы, связанные с разминированием музейно-исторического комплекса "Крепость Керчь" - памятника культурного наследия республиканского значения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С середины мая этого года специалисты возобновили поиск и извлечение взрывоопасных предметов на территории объекта, которые ранее приостановили в 2020 году.

Расположенный на сложном холмистом участке, памятник имеет множество скрытых сооружений, в некоторых до сих пор сохранились боеприпасы. Вопреки различным сложностям и высокому риску специалисты успешно выполнили все поставленные задачи. Так, в этом году группа ручного разминирования и механизированной очистки Центра обследовала местность и акваторию общей площадью 170 тысяч квадратных метров территории. При этом члены группы обнаружили и обезвредили более пяти тысяч взрывоопасных предметов различного калибра, в том числе более четырех тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, 430 авиационных бомб, 48 ручных гранат, 12 реактивных снарядов и 16 минометных мин.

На торжественной церемонии руководитель регионального главка МЧС Аркадий Ожигин поблагодарил сотрудников центра "Лидер" за работу, а отличившимся из них вручил награды Главного управления МЧС по Крыму "за проявленный героизм и высокий профессионализм".

Работы по разминированию "Крепости Керчь" ведутся с 2015 года и продолжатся в следующем году. Фортификационное сооружение расположено на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива. Его построили в XIX веке для охраны южных рубежей Российской Империи.