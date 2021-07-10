Суд арестовал бизнесмена за ложный донос о вымогательстве 70 млн рублей

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 5 сентября донского бизнесмена по делу о ложном доносе на членов банды Цапков.

Предпринимателя подозревают в том, что он сфабриковал доказательства о вымогательстве у него 70 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, дело о вымогательстве со стороны членов банды Сергея Цапка было возбуждено в 2019 году. Бизнесмен обратился в полицию с заявлением о совершении в отношении него вымогательства и требования о передаче имущества под угрозой применения насилия.

Однако в 2021 году расследование уголовного дела в отношении банды Цапков было прекращено, а в отношении заявителя оказалось возбуждено дело по статье 306 УК РФ - "Заведомо ложный донос". Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.