В Краснодаре поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку

На железнодорожном перегоне Витаминный - Краснодар-2 электропоезд, следовавший из Ростова в Краснодар, смертельно травмировал 12-летнюю девочку.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Краснодарского транспортного ведомства.

По словам машиниста, он увидел девочку, которая шла вдоль железной дороги, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось.

От полученных травм 12-летняя жительница Краснодара скончалась на месте. Сейчас там работают специалисты. Известно, что несовершеннолетняя в момент трагедии была в наушниках.