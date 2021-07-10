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10.07.2021 16:49
Рубрика: Общество

В Ростове из-за COVID-19 в автобусах стали бесплатно выдавать маски

Текст: Николай Грищенко
Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону пассажиров общественного транспорта начали бесплатно обеспечивать лицевыми масками. Пока средства защиты распространяются в ходе рейдов по соблюдению масочного режима.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Эпидемиологическая обстановка в городе сейчас напряженная и наша задача - не наказывать нарушителей, а защищать жизнь и здоровье людей. Эта практика будет продолжаться, - сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Отметим, что с начала июня в Ростове-на-Дону на соблюдение антиковидных мер было проверено 14 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваев и других транспортных средств. Выявлено только 410 административных нарушений.

По данным Роспотребнадзора, число инфицированных коронавирусом в Ростовской области за сутки увеличилось на 321 пациента и достигло 102093 человек. Резко выросло количество летальных случаев - за стуки в регионе скончался 21 больной COVID-19. Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 4795 жителей региона.

С 1 июля в Ростовской области введена обязательная вакцинация для чиновников и работников здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ и сферы обслуживания.

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