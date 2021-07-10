В Сочи врачи спасли упавшего с 12 этажа мужчину

Хирурги сочинской городской больницы № 4 спасли мужчину, упавшего с 12 этажа. Операцию проводили шесть хирургов разной специализации. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения в Instagram.

Пациента экстренно доставили в больницу на карете скорой помощи. Дежурная бригада медучреждения, состоявшая из хирурга, травматолога и нейрохирурга, диагностировала у пострадавшего множественные травмы головы, грудной клетки, позвоночника и конечностей.

Кроме осмотра специалистов были выполнены все необходимые исследования и анализы. С момента вызова "скорой" до операционного стола прошло чуть более часа.

"Степень тяжести травм по шкале ASS оценивалась в 50 баллов из 50 возможных, - говорится в сообщении. - Пациент был экстренно подан в операционную, где в течение шести часов за его жизнь боролись общие хирурги, нейрохирурги и травматологи. Пострадавшему было выполнено поэтапное хирургическое вмешательство, которое дало ему шанс выжить.

После операции пациент почти три недели находился в реанимационном отделении, где к его спасению подключились врачи-реаниматологи. Но и на этом его лечение не закончилось. Из реанимации больного перевели в отделение сочетанной травмы, где за две недели врачи-травматологи провели еще три операции по фиксации переломов бедра, голени и плеча. Там же он прошел курс реабилитации и восстановления. Наконец через месяц его выписали из больницы.

"В ходе лечения данного пациента мы решили основную задачу - сохранить жизнь, - рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Михаил Федуненко, - и более социальную: восстановить функцию конечностей, чтобы пострадавший не остался инвалидом. Его удалось не только спасти, но еще и поставить на ноги".