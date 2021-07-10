В Волгограде среди вакцинированных разыграют сертификаты до 25 тысяч рублей

Жители Волгоградской области, которые сделали прививку от COVID-19 с 1 июля по 1 сентября, смогут стать обладателями товарных сертификатов номиналом от одной до 25 тысяч рублей.

Всего в рамках социальной акции "Безопасный шопинг #вместепротивCOVID" будет разыграно 218 сертификатов.

Как сообщает Комитет здравоохранения Волгоградской области, итоги акции будут подведены 4 сентября и объявлены в социальных сетях. Деньги для товарных сертификатов выделены коммерческими партнерами акции.

По данным на 10 июля, в Волгоградской области коронавирусом заболели 257 человек и с начала пандемии в регионе выявлено 64 956 заболевших.

За прошедшие сутки от осложнений COVID-19 скончались семь человек, а всего - 1585 жителей региона.