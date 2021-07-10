На Южном Урале определились с компенсацией пострадавшим от пожаров

В Челябинской области определили размер компенсаций пострадавшим от природных пожаров, сообщили в субботу в правительстве региона по итогам оперативного штаба по борьбе с разгулявшейся стихией.

- Из резервного фонда правительства все пострадавшие, проживающие в поселках Джабык и Запасное, получат на неотложные нужды единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе главы региона. - В связи с утратой имущества также будут назначены выплаты: в случае полной утраты - 100 тысяч рублей, в случае частичной - 50 тысяч рублей. Степень утраты будет определять специальная комиссия.

- Министерством соцотношений и территориальным управлением соцзащиты Карталинского района проводится работа по формированию списков пострадавших и сбору необходимых заявлений, - пояснил губернатор Алексей Текслер. - Также в район выехал заместитель министра соцотношений с группой сотрудников для оказания необходимой помощи на месте.