Под Тюменью нашли живым подростка, пропавшего неделю назад в лесу

В Тюменской области нашли пропавшего неделю назад 15-летнего подростка, отправившегося с друзьями в лес на пикник. Мальчик найден живым сегодня около 11 часов утра, сообщили в следственном управлении СК региона.

- Подросток найден на открытом участке местности в Тюменском районе недалеко от поселка Тараскуль, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Он был дезориентирован и не понимал, в каком направлении ему идти. Мальчика нашли два местных жителя, которые следовали в поселок Тараскуль на мотоциклах.

Следователи уже побеседовали с несовершеннолетним. Он сообщил, что утром 4 июля отправился от места, где отдыхал с друзьями, собирать малину и заблудился. За время его отсутствия в отношении ребенка противоправных действий не совершалось. Сейчас он направлен для осмотра в медицинское учреждение.

Стоит отметить, что пропавшего неделю разыскивали полиция, следователи-криминалисты СК, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры.