Путин дал поручения по ситуации с пожарами в Челябинской области

Президент по телефону выслушал доклад губернатора Челябинской области о борьбе с пожарами и эвакуации детей из оздоровительного лагеря и интерната. Владимир Путин поручил восстановить утраченное жилье и обеспечить продолжение детского отдыха на Черном море.

"Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната", - заявил информагентствам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин поручил Алексею Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров, сообщил он.

Глава государства также указал правительству, своей администрации и Управделами Кремля обеспечить продолжение летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье.

Напомним, что на юге Челябинской области бушуют сильные лесные пожары. Эвакуированы жители двух населенных пунктов.