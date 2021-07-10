СК выяснит, почему инвалида на Урале не переселили из сгоревшего барака

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по ситуации в Екатеринбурге, где женщину-инвалида не переселяют из сгоревшего барака. Об этом в субботу сообщили на сайте СК РФ.

- Женщина-инвалид неоднократно просила чиновников в городе Екатеринбурге переселить ее из аварийного барака, однако они не находили критических неполадок в строении и отказывали ей в предоставлении другого жилья, - пояснили в пресс-службе СК РФ. - В настоящее время пожар уничтожил строение, женщину спасли соседи, но она до сих пор продолжает проживать в сгоревшей квартире.

В рамках проверочных мероприятий предстоит всесторонне изучить возникшую ситуацию и дать правовую оценку действиям конкретных должностных лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов женщины, отметили в СК.