В Челябинской области 18 человек обратились за медпомощью из-за пожаров

За время режима ЧС, объявленного в Челябинской области из-за природных пожаров на юге региона, за медицинской помощью обратились 18 местных жителей, сообщили в субботу в региональном минздраве.

- В основном люди жаловались на ухудшение общего состояния, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями, - пояснили в министерстве.

В пунктах временного размещения продолжают дежурить медицинские работники.

Как уже сообщала "РГ", общая площадь природных пожаров в Челябинской области выросла за ночь с пяти до 14 тысяч гектаров. Огонь уничтожил еще девять домов, всего за минувшие сутки от огня в регионе пострадали 72 строения, из них 46 домов постоянного проживания и 26 дач.

В пунктах временного размещения находятся 179 жителей эвакуированных поселков Джабык и Запасное, из них 128 - дети.