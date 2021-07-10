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10.07.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области 18 человек обратились за медпомощью из-за пожаров

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

За время режима ЧС, объявленного в Челябинской области из-за природных пожаров на юге региона, за медицинской помощью обратились 18 местных жителей, сообщили в субботу в региональном минздраве.

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- В основном люди жаловались на ухудшение общего состояния, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями, - пояснили в министерстве.

В пунктах временного размещения продолжают дежурить медицинские работники.

Как уже сообщала "РГ", общая площадь природных пожаров в Челябинской области выросла за ночь с пяти до 14 тысяч гектаров. Огонь уничтожил еще девять домов, всего за минувшие сутки от огня в регионе пострадали 72 строения, из них 46 домов постоянного проживания и 26 дач.

В пунктах временного размещения находятся 179 жителей эвакуированных поселков Джабык и Запасное, из них 128 - дети.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Лесные пожары

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