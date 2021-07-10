За ночь площадь природных пожаров в Челябинской области выросла втрое

Общая площадь природных пожаров в Челябинской области выросла за ночь с пяти до 14 тысяч гектаров. Огонь уничтожил еще девять домов, таким образом всего за минувшие сутки от гоня в регионе пострадали 72 строения, из них 46 домов постоянного проживания и 26 дач, сообщили в субботу в ГУ МЧС региона.

- Общая группировка, задействованная на ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов, сейчас составляет более 600 человек, 142 единицы техники, три воздушных судна и четыре пожарных поезда, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По последним данным, в пунктах временного размещения находятся 179 жителей эвакуированных поселков Джабык и Запасное, из них 128 - дети. Пострадавших нет.

По словам начальника ГУ МЧС по Челябинской области Юрия Буренко, обстановка на утро гораздо благоприятнее. Площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки сократилась до 20 гектаров. Это очаги пожаров в районе села Париж (4 гектара), у населенного пункта Михайловка (7 гектаров), Кызыл-Чилик (6 гектаров) и в направлении поселков Запасного и Ясной поляны (3 гектара).

Всего со вчерашнего дня авиация МЧС России выполнила 30 сбросов воды общим объемом 290 тонн. Авиация продолжила работать с утра.

Как сообщил глава пострадавшего Нагайбакского района Иван Сурменев, с утра спецтехника тушит пожар около села Лебединое. Продолжается отсечение ландшафтных пожаров от села Париж на дороге от Джабыка и около оздоровительного лагеря "Роднички", воспитанники которого были эвакуированы еще в четверг.

В помощь огнеборцам и волонтёрам прибыли еще 50 казаков из разных районов области. Ранее губернатор Алексей Текслер ввел в регионе режим ЧС.