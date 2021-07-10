За ночь площадь природных пожаров в Челябинской области выросла втрое

Новости

Минюст США не видит оснований для восстановления Трампа в должности 09:45
Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане 09:44
В турецком городе Анталья открылась выставка российских художников 09:22
Эксперт рассказал, как избежать задолженности по ипотеке 09:16
Советник президента Афганистана сообщил о россиянах в тюрьмах страны 08:44
На Украине предрекли сокращение населения из-за "зернового проклятия" 08:20
Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать и продавать квартиру 08:02
"Роскосмос" предложил создать атомную электростанцию на Марсе 08:02
Назван самый неожиданный напиток для похудения 07:54
В Нидерландах из-за COVID-19 вновь ввели жесткие ограничения 07:53
Космический грузовик Dragon приводнился у берегов Флориды 07:15
В ООН заявили об изучении письма властей Гаити с просьбой направить войска 06:54
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов 06:48
СМИ: Певицу МакSим безрезультатно попытались отключить от ЭКМО 06:36
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19 06:05
Более 50 человек погибли в результате пожара на фабрике в Бангладеш 05:55
Синоптики предупредили о 54-градусной жаре в Долине Смерти на западе США 05:30
Россиянам рассказали о полезных, но малоизвестных функциях смартфонов 05:13
Власти Гаити попросили ООН ввести войска для восстановления безопасности 04:24
Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны 03:49
Афганистан попросил помощи у других стран в борьбе с терроризмом 03:10
В США разрешили вакцинированным ученикам не носить маски в школах 02:32
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ 02:13
Власти Гаити попросили США прислать войска в республику 01:55
Байден заявил о готовности сотрудничать с РФ по вопросам кибербезопасности 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 10:09
Рубрика: Происшествия

За ночь площадь природных пожаров в Челябинской области выросла втрое

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Общая площадь природных пожаров в Челябинской области выросла за ночь с пяти до 14 тысяч гектаров. Огонь уничтожил еще девять домов, таким образом всего за минувшие сутки от гоня в регионе пострадали 72 строения, из них 46 домов постоянного проживания и 26 дач, сообщили в субботу в ГУ МЧС региона.

Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области
В Челябинской области из-за лесного пожара загорелся второй поселок

- Общая группировка, задействованная на ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов, сейчас составляет более 600 человек, 142 единицы техники, три воздушных судна и четыре пожарных поезда, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По последним данным, в пунктах временного размещения находятся 179 жителей эвакуированных поселков Джабык и Запасное, из них 128 - дети. Пострадавших нет.

По словам начальника ГУ МЧС по Челябинской области Юрия Буренко, обстановка на утро гораздо благоприятнее. Площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки сократилась до 20 гектаров. Это очаги пожаров в районе села Париж (4 гектара), у населенного пункта Михайловка (7 гектаров), Кызыл-Чилик (6 гектаров) и в направлении поселков Запасного и Ясной поляны (3 гектара).

Всего со вчерашнего дня авиация МЧС России выполнила 30 сбросов воды общим объемом 290 тонн. Авиация продолжила работать с утра.

Как сообщил глава пострадавшего Нагайбакского района Иван Сурменев, с утра спецтехника тушит пожар около села Лебединое. Продолжается отсечение ландшафтных пожаров от села Париж на дороге от Джабыка и около оздоровительного лагеря "Роднички", воспитанники которого были эвакуированы еще в четверг.

В помощь огнеборцам и волонтёрам прибыли еще 50 казаков из разных районов области. Ранее губернатор Алексей Текслер ввел в регионе режим ЧС.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Лесные пожары

Главное сегодня

Володин оценил британский призыв к РФ отменить закон об иноагентах
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества