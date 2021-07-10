Rolls-Royce отказала Украине в поставках двигателей для военных катеров

Британская компания Rolls-Royce отказалась продать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров "Кентавр". Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его словам, ситуация с простоем катеров "начинает походить на закрученный детектив". За несколько дней до поставки британская сторона отказалась от своих обязательств. Якобы причиной для этого стало отсуствие разрешения на поставку товаров двойного назначения.

В то же время, как утверждает Бирюков, для российских патрульных катеров "Раптор" британцы поставляют водометы.

При этом два катера не могут принять на вооружение ВС Украины в течение двух последних лет, так как за это время командование не подписывает приказ о создании комиссии по приемке.

В марте прошлого года руководитель военного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера класса "Кентавр" ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий. Техника вышла "сырой и низкокачественной".

"Кентавры" выпускали на заводе "Кузница на Рыбальском" в период президентства Петра Порошенко. В начале июля глава этой компании и бывший замминистра обороны Украины стали фигурантами дела о поставках в армию некачественной техники, в том числе и данных катеров.