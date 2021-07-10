РПЦ: Раскол православной церкви в Беларуси продвигают из-за границы

В настоящее время вероятность развития событий в Беларуси по "украинскому сценарию" невелика, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия-24". При этом он особо выделил, что малочисленные группы людей, называющие себя "белорусской автокефальной церковью", то есть автономной или самостоятельной, и пытающиеся реализовать "украинский сценарий" раскола верующих, "находятся не в Беларуси, а в США и других странах".

"Те силы, которые заинтересованы в расшатывании политической ситуации, увидев то, что произошло на Украине, и, поняв, что церковный фактор может играть в этом не последнюю роль, - отметил митрополит Ипарион, - заинтересованы в том, чтобы продвигать идею белорусской автокефалии. Уже есть некие раскольничьи структуры. Они пока совершенно незаметны. Это какие-то маленькие группы людей, которые, тем не менее, именуют себя "белорусской автокефальной церковью".

Так же говоря о том, что вероятность развития событий в Беларуси по "украинскому сценарию" раскола невелика, священнослужитель Русской православной церкви заметил, что "никакой поддержки в народе, в иерархии, в клире Белорусской церкви идея автокефалии не находит". Однако митрополит не исключил, что "силы, которые направлены на расчленение РПЦ и которые уже ярко показали себя на Украине, захотят показать себя и в Беларуси".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с духовенством предупредил о стремлении противников страны объявить автокефалию Белорусской православной церкви.