Сестры Кардашьян поделились секретом своего похудения

Женская половина семейства Кардашьян, с 2007 года выпускающая одноименное реалити-шоу на телеканале "Е!", поделилось секретами похудения и того, как держать себя в прекрасной физической форме. Глава семейства Крис Дженнер и ее дочери Кортни, Ким, Хлои рассказали, что в течение дня пьют негазированную воду. Недавно в Instagram Хлоя Кардашьян написала о том, что она добавляет в воду, чтобы пить ее было еще приятнее: это свежий имбирь, свежие листья мяты, огурец, лимон и апельсины, а также пара ломтиков грейпфрута.

Кардашьян любят пить чай - горячий или холодный, утверждая, что чай в целом полезен для здоровья, а также может способствовать снижению веса. Кортни Кардашьян написала в соцсети, что "зеленый чай - это травяной и свежий ритуальный эликсир веков". Звезды реалити-шоу всегда стремятся начать свой день со здорового завтрака, особенно если это обильный и питательный смузи. Кортни делится своим любимым рецептом: смузи из авокадо, в котором мед заменяется финиками, чтобы придать напитку сладость, что также увеличивает количество клетчатки.

Занятия фитнессом - значительная составляющая режима здоровья и благополучия семьи Кардашьян. У всех сестер есть личные фитнесс-тренеры, и они часто тренируются до пяти дней в неделю, а иногда даже два раза в день. Хлоя недавно сказала в интервью People, что физические упражнения - это "снятие стресса", которое "придает ей привлекательность". Женщины уверяют, что употребляют в пищу как белок, так и клетчатку, которые являются основными продуктами здорового питания.

Ким Кардашьян написала в твите, что ее любимые блюда - это овсянка и веганские сосиски на завтрак. "Веганские тако (лепешка с фасолью и орегоном) - мои любимые обеды! Салаты тоже хороши!", - рассказала модель. На протяжении многих лет Ким пробовала диету за диетой - от диеты Аткинса до кето и растительной, и сообщала своим последователям, как каждая из них сработала для нее. По ее словам, важно прислушиваться к своему телу и отмечать, как оно реагирует на пищу, которую вы едите.

Кардашьян уверяют, что можно хорошо питаться и оставаться активным, но если вы действительно испытываете стресс, это может сказаться на вашем весе. Со своим плотным графиком они знают, как важно заботиться о себе психологически, умственно и эмоционально, а также физически. Важнейшим компонентом своего образа жизни женщины семейства Кардашьян называют полноценный сон, который является неотъемлемой частью их здорового образа жизни и, по их словам, имеет решающее значение для похудения.