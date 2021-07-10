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10.07.2021 23:30
Рубрика: Общество

Сестры Кардашьян поделились секретом своего похудения

Текст: Андрей Васильев
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Женская половина семейства Кардашьян, с 2007 года выпускающая одноименное реалити-шоу на телеканале "Е!", поделилось секретами похудения и того, как держать себя в прекрасной физической форме. Глава семейства Крис Дженнер и ее дочери Кортни, Ким, Хлои рассказали, что в течение дня пьют негазированную воду. Недавно в Instagram Хлоя Кардашьян написала о том, что она добавляет в воду, чтобы пить ее было еще приятнее: это свежий имбирь, свежие листья мяты, огурец, лимон и апельсины, а также пара ломтиков грейпфрута.

Фото: www.instagram.com/kimkardashian/
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Кардашьян любят пить чай - горячий или холодный, утверждая, что чай в целом полезен для здоровья, а также может способствовать снижению веса. Кортни Кардашьян написала в соцсети, что "зеленый чай - это травяной и свежий ритуальный эликсир веков". Звезды реалити-шоу всегда стремятся начать свой день со здорового завтрака, особенно если это обильный и питательный смузи. Кортни делится своим любимым рецептом: смузи из авокадо, в котором мед заменяется финиками, чтобы придать напитку сладость, что также увеличивает количество клетчатки.

Занятия фитнессом - значительная составляющая режима здоровья и благополучия семьи Кардашьян. У всех сестер есть личные фитнесс-тренеры, и они часто тренируются до пяти дней в неделю, а иногда даже два раза в день. Хлоя недавно сказала в интервью People, что физические упражнения - это "снятие стресса", которое "придает ей привлекательность". Женщины уверяют, что употребляют в пищу как белок, так и клетчатку, которые являются основными продуктами здорового питания.

Ким Кардашьян написала в твите, что ее любимые блюда - это овсянка и веганские сосиски на завтрак. "Веганские тако (лепешка с фасолью и орегоном) - мои любимые обеды! Салаты тоже хороши!", - рассказала модель. На протяжении многих лет Ким пробовала диету за диетой - от диеты Аткинса до кето и растительной, и сообщала своим последователям, как каждая из них сработала для нее. По ее словам, важно прислушиваться к своему телу и отмечать, как оно реагирует на пищу, которую вы едите.

Фото: iStock
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Кардашьян уверяют, что можно хорошо питаться и оставаться активным, но если вы действительно испытываете стресс, это может сказаться на вашем весе. Со своим плотным графиком они знают, как важно заботиться о себе психологически, умственно и эмоционально, а также физически. Важнейшим компонентом своего образа жизни женщины семейства Кардашьян называют полноценный сон, который является неотъемлемой частью их здорового образа жизни и, по их словам, имеет решающее значение для похудения.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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