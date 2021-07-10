СМИ: ФРГ может предоставить компенсацию Украине из-за "Северного потока-2"

В том числе обсуждается вариант, при котором Берлин может предложить Киеву сотрудничество в производстве водорода. Кроме того, рассматривается возможное обещание немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт "полностью разрушенной" газовой сети Украины", говорится в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию 11 июля намерен поднять тему газопровода. В свою очередь на ближайшей неделе канцлер Ангела Меркель встретится с новым президентом США Джо Байденом и, как планируется, среди прочего обсудит "особо напряженный вопрос" отношений с Россией. Канцлер придерживается мнения о необходимости завершения строительства "Северного потока-2".

В пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев продолжит бороться против ввода в эксплуатацию газопровода и, даже если не добьется цели, Евросоюз якобы может значительно ограничить использование газовой магистрали.

С другой стороны самый важный союзник европейских противников трубопровода, США, похоже, в значительной степени смирился с завершением строительства двух труб. В настоящее время между Вашингтоном и Берлином ведутся переговоры о том, как смягчить экономические последствия для Украины ввода в строй "Северного потока-2", отмечает издание.

Между тем строительство первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершено. Были проведены подготовительные работы к заполнению ее газом. Для завершения проекта потребуется полтора-два месяца, сообщил оператор компания Nord Stream 2 AG.