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10.07.2021 10:46
Рубрика: В мире

СМИ: ФРГ может предоставить компенсацию Украине из-за "Северного потока-2"

Текст: Александр Саможнев
Существующие между Германией и Украиной разногласия относительно "Северного потока-2" могут быть улажены с помощью предоставления Киеву компенсации в случае утраты роли страны, через которую проходит транзит газа, пишет журнал Der Spiegel.

В том числе обсуждается вариант, при котором Берлин может предложить Киеву сотрудничество в производстве водорода. Кроме того, рассматривается возможное обещание немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт "полностью разрушенной" газовой сети Украины", говорится в публикации.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
США и Германия планируют помочь Украине из-за "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию 11 июля намерен поднять тему газопровода. В свою очередь на ближайшей неделе канцлер Ангела Меркель встретится с новым президентом США Джо Байденом и, как планируется, среди прочего обсудит "особо напряженный вопрос" отношений с Россией. Канцлер придерживается мнения о необходимости завершения строительства "Северного потока-2".

В пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев продолжит бороться против ввода в эксплуатацию газопровода и, даже если не добьется цели, Евросоюз якобы может значительно ограничить использование газовой магистрали.

С другой стороны самый важный союзник европейских противников трубопровода, США, похоже, в значительной степени смирился с завершением строительства двух труб. В настоящее время между Вашингтоном и Берлином ведутся переговоры о том, как смягчить экономические последствия для Украины ввода в строй "Северного потока-2", отмечает издание.

Между тем строительство первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершено. Были проведены подготовительные работы к заполнению ее газом. Для завершения проекта потребуется полтора-два месяца, сообщил оператор компания Nord Stream 2 AG.

В мире Европа Германия В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2"

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