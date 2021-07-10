СМИ: Певицу МакSим безрезультатно попытались отключить от ЭКМО

Лежащую в реанимации певицу МакSим медики попытались отключить от ЭКМО, но артистка не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату. Такой информацией поделился Mash.

Как уточняет ресурс, в настоящее время 38-летняя Марина Абросимова (настоящее имя певицы) "находится в состоянии сопора" и "пациентку можно разбудить только с помощью интенсивных внешних раздражителей".

По данным издания, у МакSим "серьезно поражено правое легкое" и "к этому органу подключили трубку для откачки жидкости".

Также изданию известно, что у Марины "развилась легочная гипертензия, которая может дать осложнения на сердце". Поэтому врачи не делают пока никаких прогнозов, поскольку состояние артистки "может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону".

Ранее, напомним, пиар-директор МакSим призвала не верить никаким источникам, а доверять лишь той информации, которая исходит от нее лично.