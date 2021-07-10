Новости

Минюст США не видит оснований для восстановления Трампа в должности 09:45
Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане 09:44
В турецком городе Анталья открылась выставка российских художников 09:22
Эксперт рассказал, как избежать задолженности по ипотеке 09:16
Советник президента Афганистана сообщил о россиянах в тюрьмах страны 08:44
На Украине предрекли сокращение населения из-за "зернового проклятия" 08:20
Эксперт рассказал, когда выгоднее покупать и продавать квартиру 08:02
"Роскосмос" предложил создать атомную электростанцию на Марсе 08:02
Назван самый неожиданный напиток для похудения 07:54
В Нидерландах из-за COVID-19 вновь ввели жесткие ограничения 07:53
Космический грузовик Dragon приводнился у берегов Флориды 07:15
В ООН заявили об изучении письма властей Гаити с просьбой направить войска 06:54
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов 06:48
СМИ: Певицу МакSим безрезультатно попытались отключить от ЭКМО 06:36
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19 06:05
Более 50 человек погибли в результате пожара на фабрике в Бангладеш 05:55
Синоптики предупредили о 54-градусной жаре в Долине Смерти на западе США 05:30
Россиянам рассказали о полезных, но малоизвестных функциях смартфонов 05:13
Власти Гаити попросили ООН ввести войска для восстановления безопасности 04:24
Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны 03:49
Афганистан попросил помощи у других стран в борьбе с терроризмом 03:10
В США разрешили вакцинированным ученикам не носить маски в школах 02:32
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ 02:13
Власти Гаити попросили США прислать войска в республику 01:55
Байден заявил о готовности сотрудничать с РФ по вопросам кибербезопасности 01:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 08:44
Рубрика: В мире

Советник президента Афганистана сообщил о россиянах в тюрьмах страны

Текст: Александр Саможнев

В афганских тюрьмах находятся россияне, сообщил в эфире телеканала "Россия24" советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб. Он не стал уточнять, каким образом граждане России попали в тюрьмы, связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, которые воюют на территории Афганистана.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Лавров: Россия не будет вмешиваться в события в Афганистане

Афганский представитель отметил, что в Кабуле "не ожидают от России какой-то специальной поддержки". При этом должно быть общее понимание угроз, тогда каждый будет выполнять свою часть работы. "У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем", - уточнил Мохиб.

Ранее представитель запрещенного в России движения Талибан Сухейль Шахин заявил, что в рамках наступления в северных и восточных районах Афганистана были выбиты 2600 членов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"). Они сдались администрации Кабула, и сейчас находятся в заключении.

Афганистан попросил помощи у других стран в борьбе с терроризмом
В мире Ближний Восток Афганистан

Главное сегодня

Володин оценил британский призыв к РФ отменить закон об иноагентах
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Власти Кубани рассказали о штрафе для непривитых от COVID-19 туристов
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19