Советник президента Афганистана сообщил о россиянах в тюрьмах страны

В афганских тюрьмах находятся россияне, сообщил в эфире телеканала "Россия24" советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб. Он не стал уточнять, каким образом граждане России попали в тюрьмы, связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, которые воюют на территории Афганистана.

Афганский представитель отметил, что в Кабуле "не ожидают от России какой-то специальной поддержки". При этом должно быть общее понимание угроз, тогда каждый будет выполнять свою часть работы. "У нас в заключении, например, находятся граждане России и граждане Центральной Азии. Вам же важно понять, почему эти люди пошли воевать и как это предотвратить в будущем", - уточнил Мохиб.

Ранее представитель запрещенного в России движения Талибан Сухейль Шахин заявил, что в рамках наступления в северных и восточных районах Афганистана были выбиты 2600 членов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"). Они сдались администрации Кабула, и сейчас находятся в заключении.