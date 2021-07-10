Стало известно, какие симптомы COVID-19 могут остаться надолго

В течение полугода после перенесенного коронавируса могут сохраняться кашель, одышка, постоянная утомляемость, головокружение и бессонница, пишет ТАСС со ссылкой на исследования сингапурских ученых, которые опубликованы в газете The Straits Times.

В нем отмечается, что затяжные симптомы наблюдались в Сингапуре у каждого десятого. При этом их продолжительность не зависела от тяжести заболевания. Оказывается, за них отвечают отдельные элементы, формирующиеся в крови белка, они же могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания у некоторых пациентов, переболевших COVID-19. В ряде случаев после коронавируса страдают кровеносные сосуды, в том числе мелкие, присутствующие в каждом органе, что грозит блокировкой общей системы кровоснабжения, говорится в материале.

При этом выяснилось, что наименее подвержены постковидному синдрому этнические китайцы старше 65 лет. Однако причин этому ученые пока не могут объяснить.