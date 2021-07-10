Страны ШОС обсуждают взаимное признание вакцинных сертификатов

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ведут обсуждение взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

По его словам, которые приводит ТАСС, в ШОС функционируют механизмы взаимодействия по линии министерств здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб, в рамках которых и решаются вопросы взаимопомощи в условиях пандемии.

Дипломат также указал, что по инициативе Роспотребнадзора в 2020 году был подготовлен комплексный план совместных мер государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона, который последовательно выполняется.

В рассмотрении находится и предложенный Таджикистаном проект плана основных мер по развитию сотрудничества в области здравоохранения на 2022-2024 годы. "Учитывая подвижность санитарно-эпидемиологичекой ситуации, подготовка документа потребует определенного времени", - заключил Хакимов.