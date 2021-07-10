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10.07.2021 15:00
Рубрика: Власть

Страны ШОС обсуждают взаимное признание вакцинных сертификатов

Текст: Александр Саможнев

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ведут обсуждение взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его словам, которые приводит ТАСС, в ШОС функционируют механизмы взаимодействия по линии министерств здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб, в рамках которых и решаются вопросы взаимопомощи в условиях пандемии.

Дипломат также указал, что по инициативе Роспотребнадзора в 2020 году был подготовлен комплексный план совместных мер государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона, который последовательно выполняется.

В рассмотрении находится и предложенный Таджикистаном проект плана основных мер по развитию сотрудничества в области здравоохранения на 2022-2024 годы. "Учитывая подвижность санитарно-эпидемиологичекой ситуации, подготовка документа потребует определенного времени", - заключил Хакимов.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ШОС Вакцинация от коронавируса

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