В Белграде прославляют сербского сподвижника императора Петра I

В галерее Радио и телевидения Сербии (РТС) в эти дни проходит выставка, посвященная уроженцу Герцеговины Савве Владиславичу-Рагузинскому, выдающемуся российскому дипломату и сподвижнику Императора Петра I. Все желающие могут ознакомиться с экспозицией до 10 сентября.

"Всегда помня о своей Родине, Савва Владиславич поддерживал сербскую образовательную систему, - отметили организаторы мероприятия. - Он направлял из России в Сремские Карловцы учителей и учебную литературу. Сформировал балканскую политику Российской империи, которая, век спустя, привела к освобождению от османской оккупации. Покровительствуя многим деятелям искусства, Савва Владиславич внес значительный вклад в развитие мировой культуры. Величайший композитор Антонио Вивальди посвятил ему одну из своих опер".

Выставка организована РТС, Национальной библиотекой Республики Бурятии и представительства МИД России в городе Улан-Удэ. Она посвящена памяти Владимира Давидовича, который потратил много сил и времени для сохранения памяти о графе Савве Владиславиче. Сербской публике представлены более 100 документов, картин, рисунков, фотографий и артефактов, свидетельствующих о жизни, деятельности и наследии "самого могущественного серба после царя Душана".

Экспертные комментарии для "РГ"

Советник президента Русского географического общества (РГО) по международной деятельности Сергей Катиков заявил, что традиции российско-сербского взаимодействия имеют многовековую историю и оберегаются РГО.

"Одним из ярких символов поистине братского российско-сербского взаимодействия стал выдающийся дипломат и сподвижник Императора Петра I - Савва Владиславич-Рагузинский, - рассказал он. - Серб внес большой личный вклад в сопровождение побед русского оружия в Великой Северной войне, в укрепление торговых и дипломатических связей России с Европой. Разветвленная торговая сеть Владиславича-Рагузинского стала прообразом разведывательной службы России за рубежом. В 1710 году он занял должность главного советника Петра I по вопросам православного Востока. В 1725 году граф был назначен полномочным послом в Китае для урегулирования торговых и пограничных отношений, в чем немало преуспел, а заключенные им соглашения актуальны и сейчас".

Популярный в России и на Балканах актер Милош Бикович обратил внимание на то, что "Савва Владиславич опережал свое время, был яркой разносторонней личностью, что позволило ему стать "правой рукой" российского Императора Петра I". "Я считаю крайне важным, чтобы не только в России, но и в Сербии, и в Республике Сербской наш народ знал, кем был их соплеменник и какую значимую роль он играл в момент становления Российской империи, - заявил прославленный деятель культуры. - Пример Саввы Владиславича наглядно демонстрирует исторический вклад сербов в развитие России".

Авторитетный российский балканист Юлия Юдова указала на то, что "в истории есть немало примеров, когда достойные люди, не получившие славы при жизни, обрели ее после смерти". "В случае с Саввой Владиславичем-Рагузинским все произошло наоборот, - заметила она. - Имя блестящего дипломата, сподвижника Петра I, удостоившегося почестей и признания при жизни, в наше время известно лишь узкому кругу людей. Вместе с тем список его заслуг перед Россией и Сербией так велик, что следовало бы восстановить справедливость и сделать его труд на благо наших стран достоянием большего числа людей. Некоторые шаги в этом направлении уже предприняты. Так, в нескольких городах Республики Сербской, Сербии и России, с которыми была связана жизнь Саввы, ему открыты памятники, в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге, где он похоронен, установлена мемориальная доска".

Между тем

В марте декан философского факультета Университета Восточного Сараево, доктор философских наук Драга Мастилович проинформировал общественность о том, что в Республике Сербской учреждено Общество имени Саввы Владиславича-Рагузинского: "Данная организация призвана объединить ученых и представителей культуры. Ее деятельность будет направлена на укрепление взаимодействия между Сербией, Республикой Сербской и Россией. Планируется издание журнала "Голос России" на сербском языке, который будет освещать не только исторические, но и современные аспекты состояния двусторонних отношений".

Драга Мастилович напомнил и о том, что именно граф Савва Владиславич - Рагузинский привез в Москву молодого эфиопа Ибрагима Ганнибала, приобретенного им на невольничьем рынке в Стамбуле. Этот африканец затем был подарен Петру I, ставшему крестным отцом иноземца, который проявил отличные способности и дослужился до поста главного военного инженера русской армии, а в 1759 году получил звание генерал-аншефа. Речь идет о прадеде Александра Пушкина. Великий поэт посвятил ему неоконченный роман "Арап Петра Великого". "Таким образом, резюмируя, можно сказать, что серб своими действиями внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства России, так как без него не появился бы в России тот самый Пушкин - основоположник современного русского языка", - констатировал ученый.