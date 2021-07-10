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10.07.2021 10:59
Рубрика: В мире

В Болгарии арестованы почти 1000 человек по обвинению в подкупе избирателей

Текст: Александр Гацак (София)

Правоохранительные органы Болгарии задержали более 900 человек по обвинению в скупке голосов накануне парламентских выборов. В числе задержанных оказались главы регионов, сотрудники полиции, представители политических структур, цыганские бароны.

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"В нашей стране уже долгие годы сохраняется практика скупки и продажи голосов болгарских граждан, когда приходит время выборов, - заявил на пресс-конференции глава МВД республики Бойко Рашков. - Она применяется совершенно спокойно и никого не тревожит". Основную вину за происходящее он возложил на партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), которая несмотря на скандальную репутацию и причастность к регулярным коррупционным скандалам, удерживала власть в своих руках последние десять лет.

Министр отметил, что число начатых досудебных расследований возросло в шесть раз по сравнению с подобной ситуацией в преддверии предыдущих выборов. Рашков рассказал о вскрытых случаях попыток политиков переманить избирателей на свою сторону, предлагая тем хлеб, дрова для топки, муку, чечевицу или же просто деньги. По словам главы силового ведомства, в годы управления Болгарией под эгидой партии ГЕРБ МВД фактически закрывало глаза на этот вид преступной деятельности.

Кроме того, Рашков обвинил бывшего председателя парламента Цвету Караянчеву, представляющую ГЕРБ, в запугивании высокопоставленного сотрудника МВД. "И эти люди хотят вернуться к власти!", - выразил возмущение политик.

Выборы в болгарский парламент состоятся завтра, 11 июля. По оценкам политологов, даже те партии, которые не считаются надежными партнерами друг другу, пойдут на многое, лишь бы создать "антиГЕРБовскую коалицию" и не допустить к власти не раз запятнавшего себя в политике экс-премьера Бойко Борисова.

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