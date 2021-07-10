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10.07.2021 05:30
Рубрика: В мире

Синоптики предупредили о 54-градусной жаре в Долине Смерти на западе США

Текст: Максим Макарычев
В эти выходные Соединенные Штаты накроет уже третья с начала июня тепловая волна. Ожидается, что данное событие не будет столь же беспрецедентным, как жара на северо-западе Канады и США на прошлой неделе.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo
Фото: AP Photo/Nathan Howard
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Но синоптики готовятся фиксировать температурные рекорды в крупных американских городах, таких как Лас-Вегас, Фресно и Реддинг. Там воздух может раскалиться до 48 градусов Цельсия.

А в Долине Смерти, согласно прогнозу синоптиков, 10 и 11 июля температура достигнет 54,4 градуса. В этом случае будет побит рекорд самой высокой температуры на Земле.

Долина Смерти - это равнина на западе США, расположенная к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада (штат Калифорния).

Телеканал CBS напомнил, что минувший июнь в Соединенных Штатах был самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В новом исследовании, опубликованном 7 июля, подчеркивается, что жаркие дни на северо-западе США в период с 27 по 29 июня - редкое природное явление, которое происходит один раз в тысячу лет. Но, если человечество продолжит загрязнять атмосферу, такие экстремальные волны тепла будут происходить каждые 5-10 лет.

Между тем

Новое исследование, проведенное канадскими учеными, показало огромное влияние таких волн тепла на морскую жизнь: во время июньской жары зафиксирована гибель около миллиарда морских существ в акватории рядом с Ванкувером. Об этом заявил профессор Кристофер Харли. "Я работаю здесь 25 лет и не видел ничего подобного", - сказал он. Среди погибших морских существ в основном мидии, морские звезды, крабы и моллюски. "Это предварительная оценка, основанная на объективных данных, но я обеспокоен тем, что она существенно занижена", - сказал Харли в интервью NPR.

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