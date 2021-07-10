В Каннах представили фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки"

В рамках программы "Особый взгляд" 74-го Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Картину представили режиссер Кира Коваленко, исполнительница главной роли Милана Агузарова и продюсер Александр Роднянский.

Ученица Александра Сокурова - Кира Коваленко уже во второй раз демонстрирует высокий уровень режиссуры. Международная премьера ее первой работы - фильма "Софичка", снятого по одноименной повести Фазиля Искандера, состоялась в 2016 году на международном кинофестивале в Таллинне. Об этом писала "РГ".

Про новый фильм Коваленко говорила, что толчком к его созданию послужила фраза из романа Фолкнера "Осквернитель праха" о том, что немногие могут выдержать рабство, но никто не способен выдержать свободы. Однако в ленте, снятой на родине режиссера, в Северной Осетии, на осетинском языке, поднимаются и другие темы: войны, семьи, сепарации детей от родителей, взаимоотношения дочери и отца, трудности, с которыми сталкивается в жизни женщина... Говоря двумя словами, фильм "Разжимая кулаки" - это Шекспир, но в Северной Осетии.

Авторы сценария картины - сама Коваленко и Любовь Мульменко - буквально выворачивают душу зрителя наизнанку. Свидетельство тому - аплодисменты, которыми наградили картину первые зрители - смотрите на видео, как принимали картину. Подробнее о фильме можно будет прочитать в ближайшее время в "РГ".