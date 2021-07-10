В МЭР рассказали о новых возможностях в российско-сербском сотрудничестве

Вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией, которое создает дополнительные преференции в торговых отношениях между Россией как участницей ЕАЭС и балканской страной, говорится на сайте Минэкономразвития.

Отмечается, что и ранее государства освободили от таможенных сборов 95% товаров во взаимной торговле. При этом Сербия отказалась от антироссийских санкций, которые ввел Европейский союз, и поддержала Россию, после введения ей ответных мер. При этом новым соглашением отменяются пошлины на многие другие товары, что позволит российским экспортерам экономить на уплате таможенных пошлин до 100 тысяч долларов ежегодно. Кроме того, Сербия открывает свой рынок для остальных государств-членов ЕАЭС.

"Для российского экспортера и экспортеров государств-членов ЕАЭС создаются предсказуемые преференциальные условия доступа товаров на сербский рынок", - отмечают в ведомстве.

Между тем соглашения о свободной торговле у Сербии есть также с Турцией, ЕС, ЕАСТ, а также наряду с еще пятью европейскими странами она входит в состав организации свободной торговли - ЦЕАСТ.

В Россию больше всего Сербия экспортирует масличные семена и плоды, фрукты, орехи, консервы из овощей и фруктов, химию, в меньшем количестве - одежу, пластмассу, лекарства, бумагу, картон. Россия поставляет в эту страну удобрения, технику, табак, масло сливочное и растительное, свинец и другие товары.

По итогам 2020 года уровень российско-сербского товарооборота по сравнению с 2019 годом снизился на 18,3% и составил 2,1 млрд долларов.