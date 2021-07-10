В Московском доме музыки состоялся концерт к 100-летию Компартии Китая

В Московском доме музыки состоялся большой концерт, посвященный столетию Компартии Китая. В своей приветственной речи посол КНР в России Чжань Хуньхуэй, выступивший в парадной одежде китайских чиновников, черном френче, отметил, что Китай никогда не забудет помощь, оказанную СССР Компартии Китая в первые годы ее существования.

"Сегодня российско-китайские отношения вступили в новую эпоху", - отметил посол. Он напомнил, что недавно председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели видеоконференцию, в ходе которой подчеркнули, что дружба Пекина и Москвы отвечает ожиданиям двух стран и "соответствует духу эпохи и строительству единой судьбы человечества".

"Под стратегическим руководством лидеров двух стран Китай и Россия будут укреплять дружбу и отстаивать международную справедливость, мир и стабильность по всей планете", - заверил посол Чжань.

Также с приветственной речью выступил глава Общества российско-китайской дружбы, первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников. "Я знаю, с каким уважением Компартия Китая относится к России, как поддерживает интерес к российской культуре, к русскому языку", - сказал он.

По его словам, "отношения России и Китая - редкий по нынешним временам пример положительной повестки". А лето 2021 года, отметил Мельников, "войдет в историю как яркая череда событий, связанных с укреплением связей Москвы и Пекина".

На концерте в Светлановском зале Большой симфонический оркестр имени Чайковского (бывший оркестр Всесоюзного радио) под управлением дирижера Дениса Лотоева исполнил три произведения китайских композиторов. Среди них торжественная "Ода красному знамени" Люя Цимина, написанная в 1965 году и ставшая одним из самых известных произведений классической симфонической музыки в Китае, а также фортепьянный концерт в сопровождении оркестра "Желтая река", созданный на основе кантаты "Желтая река", очень популярной во времена войны Китая с Японией. Партию фортепьяно исполнила лауреат многих конкурсов Элеонора Теплухина.

Кроме того, прозвучала песня "Я люблю тебя, Китай" в исполнении известной певицы меццо-сопрано Натальи Савиновой, а также "Славянский марш" Чайковского, "Интернационал" и сюита "Время, вперед!" Свиридова.