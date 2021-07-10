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В Москве погиб 28-летний участник "Дома 2" Филипп Чубуков

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    10.07.2021, 17:09
Текст:   Олег Усков

Тело экс-участника телестройки "Дом 2" Филиппа Чубукова было найдено под окнами дома на Перервинском бульваре Москвы, где молодой человек проживал в квартире на шестом этаже.

Как передает KP.RU, труп обнаружили соседи. В настоящее время следователи выясняют причины его гибели.

По словам очевидцев, инцидент произошел около четырех утра. "Окна открыты из-за жары, мы на первом этаже живем. А тут сильный хлопок или звук", - поделилась сведениями свидетель, уточняя, что немедленно позвонила в полицию.

Позже выяснилось, что в квартире вместе с Филиппом Чубуковым находился его младший брат. И они выпивали.

При этом, по информации источника издания в правоохранительных органах, "никакого серьезного конфликта или ссоры" между родственниками не было, а ближе к утру братья уже находились в разных комнатах.

Чубуков пришел в "Дом 2" почти десять лет назад, "построить любовь" на проекте не сумел и был изгнан после голосования.

В последние время Филипп занимался организацией вечеринок в ночных клубах Москвы и снимал видео для Tik Tok, записывая с братом рэп собственного сочинения.

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