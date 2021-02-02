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Стало известно, куда переедет "Дом 2"

Новости
    02.02.2021, 17:22
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ ДОМ-2 Фото: youtube.com/ ДОМ-2
Фото: youtube.com/ ДОМ-2

Томительным ожиданиям поклонников телешоу "Дом 2" приходит конец - телестройка определилась с новой площадкой. Также названы и возможные ведущие.

Фото: kino-teatr.ru
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Напомним: скандальная передача с почти двадцатилетней историей покинула канал ТНТ. Что позже было объяснено нерентабельностью проекта. При этом аудиторию заверили: "Дом 2" не сворачивается, а всего лишь переезжает.

И вот StarHit обозначает, куда именно. По информации издания, отныне "строить любовь" участники проекта будут на канале СТС Love.

"Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love, проект захотят вывести на час-два на СТС", - пояснил источник, добавив, что произойдет это "со временем".

Фото: Пресс-служба книжной сети "Буквоед"
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Кроме того, зрителя ждут и "небольшие изменения в формате": проект хотят сделать "современнее, интереснее".

По имеющимся данным, часть участников из старой "бригады" в "Доме" останутся, плюс наберут новичков. А ведущими, опять же, "скорее всего", будут те же Ольга Бузова и Ксения Бородина.

Возвращение "Дома 2" ожидается весной.

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