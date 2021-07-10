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10.07.2021 04:47
Рубрика: В мире

В Нидерландах из-за COVID-19 вновь ввели жесткие ограничения

Текст: Максим Макарычев
В Нидерландах ужесточили ограничительные меры, призванные сдержать быстрое распространение коронавирусной инфекции.

До 13 августа кафе должны будут закрываться с полуночи до 6 часов утра, в то время как дискотеки и ночные клубы будут полностью закрыты. Принимать пищу посетителям ресторанов теперь необходимо, сидя на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Прямые трансляции и трансляции спортивных соревнований на гигантских экранах запрещены.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Введены ограничения и для мероприятий на открытом воздухе - максимум 1000 человек. Кроме того, не более пятисот человек смогут посещать групповые мероприятия в помещении. Многодневные развлекательные мероприятия (например, музыкальные фестивали) запрещены до 14 августа, сообщает информационное агентство Belga.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также ответил на критику, что голландское правительство слишком быстро ослабило меры изоляции. "Было разумно принять это решение. Мы учитывали рост инфекций. Но сейчас, похоже, все идет быстрее, чем предсказывали математические модели в то время", - сказал голландский премьер. По словам министра здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге, решение отказаться от большинства ограничительных мер в конце июня было "логичным и ответственным".

Как сообщает Reuters, 26 июня Нидерланды сняли большинство мер изоляции, поскольку число случаев заболевания сокращалось. К тому же примерно две трети населения сделали хотя бы одну прививку от COVID-19. Однако, когда бары, рестораны и ночные клубы снова открылись, резко выросло число инфицированных. Например, 9 июля было зарегистрировано более 5400 случаев заражения. А неделю назад в сутки выявляли около тысячи человек с SARS-CoV-2. Отмечается, что у половины инфицированных - дельта-вариант коронавируса.

В мире Европа Нидерланды Пандемия коронавируса COVID-19

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