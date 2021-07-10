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10.07.2021 19:46
Рубрика: Экономика

В Шереметьево объяснили очереди необходимостью проверки ПЦР-тестов

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Очереди из пассажиров, которые возникли в аэропорту Шереметьево, образовались из-за проверок документов по COVID-19. Об этом сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Она пояснила, что пассажиров регистрируют на международные рейсы с учетом проверки ПЦР-тестов, их сроков действия и соответствия персональных данных.

Столичные аэропорты переполнены пассажирами из-за отмененных рейсов

"Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников", - сказала Захаренкова.

Кроме того, руководство аэропорта открыло дополнительные стойки регистрации, а в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам. Также в Шереметьево круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19 и вакцинации.

Ранее в соцсетях писали об огромных очередях из пассажиров в Шереметьево.

Экономика Транспорт Экономика Туризм Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Пандемия коронавируса COVID-19

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