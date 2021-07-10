В США разрешили вакцинированным ученикам не носить маски в школах

В США учащимся и учителям, которые сделали прививки от коронавируса, можно находиться в зданиях школ без масок. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении экспертов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Как следует из документа, приоритетом является возвращение к очным занятиям в школах Америки осенью этого года, пишет ТАСС. Подчеркивается, что в учебных заведениях маски следует носить всем, кто не был полностью вакцинирован (сейчас в США детям младше 12 лет прививки от коронавируса не делают).

При этом администрации школ имеют право вводить собственные правила, касающиеся ношения масок и социального дистанцирования. Однако в школьных автобусах вакцинированным ученикам все равно следует надевать маски.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в США COVID-19 заболели 33,8 миллиона американцев, жертвами заболевания стали 606 тысяч человек. По двум этим показателям страна занимает первое место в мире.