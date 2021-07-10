В субботу пройдет Всероссийский онлайн-выпускной для окончивших вузы

Ведущими онлайн-марафона станут член команды КВН "Камызяки" Вячеслав Макаров и руководитель команды КВН "Михаил Дудиков" Александр Шахназарян.

Артисты и блогеры в прямом эфире будут смотреть и комментировать лучшие творческие студенческие выступления учебного года-2020/21. Также в программе прямые эфиры со студентами из разных уголков страны. Выпускники смогут задать вопросы уже состоявшимся профессионалам и увидеть выступления любимых артистов.

Гостями выпускного станут заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и многие другие.

Онлайн-марафон станет завершением мероприятий для выпускников, которые проходили весь июнь. Среди них, например, акция #СНаукойвСердце, которая собрала в соцсетях более пяти тысяч историй успеха, интеллектуальная игра "Зачет", объединившая 300 студенческих команд, и онлайн-конкурс "Лучшая академическая группа выпускников".

В субботу вне зависимости от места жительства каждый студент сможет стать частью большого праздника. Мероприятие начнется в 13.00 по московскому времени. Присоединиться может каждый здесь.