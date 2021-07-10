В Таиланде ввели жесткие ограничительные меры на фоне пандемии

Новости

СМИ: Певицу МакSим безрезультатно попытались отключить от ЭКМО 06:36
Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19 06:05
Более 50 человек погибли в результате пожара на фабрике в Бангладеш 05:55
Синоптики предупредили о 54-градусной жаре в Долине Смерти на западе США 05:30
Россиянам рассказали о полезных, но малоизвестных функциях смартфонов 05:13
Власти Гаити попросили ООН ввести войска для восстановления безопасности 04:24
Сенат Гаити объявил спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны 03:49
Афганистан попросил помощи у других стран в борьбе с терроризмом 03:10
В США разрешили вакцинированным ученикам не носить маски в школах 02:32
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ 02:13
Власти Гаити попросили США прислать войска в республику 01:55
Байден заявил о готовности сотрудничать с РФ по вопросам кибербезопасности 01:45
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом 00:46
Байден подписал указ о жестком контроле над техногигантами 00:07
Мэр Йоханнесбурга скончался от осложнений после коронавируса 00:03
Эксперты назвали побочный эффект вакцин Pfizer и Moderna 09.07.2021
Улучшенная версия игры "Ведьмак 3: Дикая Охота" появится в этом году 09.07.2021
Гризманн может перейти в "Манчестер Сити" 09.07.2021
Эксперт: Дефицита на рынке российских вин не ожидается 09.07.2021
В Вооруженных силах ревакцинацию прошли почти 10 тысяч человек 09.07.2021
Собянин предупредил организации, игнорирующие вакцинацию 09.07.2021
В тушении пожаров в Челябинской области задействуют военный Ми-8 09.07.2021
Воробьев: Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась 09.07.2021
Глава УЕФА раскритиковал проведение Евро-2020 в 11 странах 09.07.2021
Задержание подозреваемых в убийстве президента Гаити попало на видео 09.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Евросоюз готов к взаимному признанию вакцинных сертификатов
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
10.07.2021 05:35
Рубрика: В мире

В Таиланде ввели жесткие ограничительные меры на фоне пандемии

Текст: Максим Макарычев
Чиновники правительства Таиланда в пятницу объявили о семичасовом ночном комендантском часе в столице страны Бангкоке и по меньшей мере шести прилегающих провинциях. Такое решение было принято на фоне резкого всплеска заболеваемости COVID-19 в стране.
Фото: AFP/Mladen ANTONOV Фото: AFP/Mladen ANTONOV
Фото: AFP/Mladen ANTONOV

Объявление было сделано после продолжительного заседания Таиландского центра по управлению ситуацией с коронавирусом (CCSA). В телевизионном заявлении представитель CCSA Натапану Нопакун сказал, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 2:00, начиная с понедельника, 12 июля.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
В Таиланде сообщили о рекордных случаях заболевания COVID-19

В данный период не будет работать общественный транспорт, а также будут закрыты все предприятия, кроме супермаркетов, ресторанов, банков, аптек и магазинов электроники, которые считаются первостепенными. Граждан также просят работать удаленно, и покидать дома только в случае острой необходимости. Также запрещены публичные собрания в составе более пяти человек. Школы, тренажерные залы, бары и рестораны в Таиланде уже закрыты.

Отмечается также, что новый терминал в аэропорту столицы Таиланда будет превращен в настоящий полевой госпиталь для больных коронавирусом на пять тысяч койко-мест.

Таиланд изо всех сил пытается сдержать третью волну COVID-19, вызванную дельта-вариантом вируса. Эта волна на сегодняшний день является самой серьезной. Власти подтвердили рекордные 9276 случаев заболевания в пятницу, а также 73 летальных исхода. Есть опасения, что официальные цифры занижены из-за отсутствия тестирования. Доступность тестов и вакцинации настолько ограничена, что люди стояли ночью в очереди под дождем, чтобы попытаться бесплатно пройти тестирование.

Самый высокий за все время пандемии национальный ежедневный рост числа заболевших был зарегистрирован 17 мая, когда было подтверждено 9635 случаев, большинство из которых произошло в тюрьмах, отмечает Guardian.

Юго-Восточная Азия в настоящее время страдает от рекордного количества летальных исходов и случаев заболевания, в то время как нехватка вакцин и более заразные варианты вируса подорвали усилия по сдерживанию пандемии, сообщает Reuters. Если такие страны, как Великобритания, Германия и Франция готовятся снять большинство оставшихся ограничений после разрушительных вспышек пандемии, правительства Юго-Восточной Азии ужесточают меры.

Между тем

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран ожидает, что в эти выходные высокозаразный дельта-вариант вируса станет доминирующим штаммом в стране. В интервью Radio France Веран сказал, что дельта-вариант, первоначально выявленный в Индии, по состоянию на четверг уже составлял почти 50 процентов новых случаев COVID-19 во Франции. Было обнаружено, что этот вариант на 60 процентов заразнее по сравнению с исходным вирусом. Веран также ожидает, что четвертая волна пандемии COVID-19 поразит Францию уже в конце этого месяца. По его словам, высокопоставленные министры французского правительства встретятся в понедельник, чтобы обсудить угрозу и рассмотрят, среди прочего, возможность сделать прививки обязательными для медицинских работников и лиц, ухаживающих за больными.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Ученый заявил о малой вероятности повторного заболевания COVID-19
Антонов назвал конфронтационным шагом санкции США против компаний из РФ
Путин пожелал выпускникам вузов найти свое дело
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
СБ ООН впервые одобрил совместную резолюцию России и США
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19