В Таиланде ввели жесткие ограничительные меры на фоне пандемии

Чиновники правительства Таиланда в пятницу объявили о семичасовом ночном комендантском часе в столице страны Бангкоке и по меньшей мере шести прилегающих провинциях. Такое решение было принято на фоне резкого всплеска заболеваемости COVID-19 в стране.

Объявление было сделано после продолжительного заседания Таиландского центра по управлению ситуацией с коронавирусом (CCSA). В телевизионном заявлении представитель CCSA Натапану Нопакун сказал, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 2:00, начиная с понедельника, 12 июля.

В данный период не будет работать общественный транспорт, а также будут закрыты все предприятия, кроме супермаркетов, ресторанов, банков, аптек и магазинов электроники, которые считаются первостепенными. Граждан также просят работать удаленно, и покидать дома только в случае острой необходимости. Также запрещены публичные собрания в составе более пяти человек. Школы, тренажерные залы, бары и рестораны в Таиланде уже закрыты.

Отмечается также, что новый терминал в аэропорту столицы Таиланда будет превращен в настоящий полевой госпиталь для больных коронавирусом на пять тысяч койко-мест.

Таиланд изо всех сил пытается сдержать третью волну COVID-19, вызванную дельта-вариантом вируса. Эта волна на сегодняшний день является самой серьезной. Власти подтвердили рекордные 9276 случаев заболевания в пятницу, а также 73 летальных исхода. Есть опасения, что официальные цифры занижены из-за отсутствия тестирования. Доступность тестов и вакцинации настолько ограничена, что люди стояли ночью в очереди под дождем, чтобы попытаться бесплатно пройти тестирование.

Самый высокий за все время пандемии национальный ежедневный рост числа заболевших был зарегистрирован 17 мая, когда было подтверждено 9635 случаев, большинство из которых произошло в тюрьмах, отмечает Guardian.

Юго-Восточная Азия в настоящее время страдает от рекордного количества летальных исходов и случаев заболевания, в то время как нехватка вакцин и более заразные варианты вируса подорвали усилия по сдерживанию пандемии, сообщает Reuters. Если такие страны, как Великобритания, Германия и Франция готовятся снять большинство оставшихся ограничений после разрушительных вспышек пандемии, правительства Юго-Восточной Азии ужесточают меры.

Между тем

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран ожидает, что в эти выходные высокозаразный дельта-вариант вируса станет доминирующим штаммом в стране. В интервью Radio France Веран сказал, что дельта-вариант, первоначально выявленный в Индии, по состоянию на четверг уже составлял почти 50 процентов новых случаев COVID-19 во Франции. Было обнаружено, что этот вариант на 60 процентов заразнее по сравнению с исходным вирусом. Веран также ожидает, что четвертая волна пандемии COVID-19 поразит Францию уже в конце этого месяца. По его словам, высокопоставленные министры французского правительства встретятся в понедельник, чтобы обсудить угрозу и рассмотрят, среди прочего, возможность сделать прививки обязательными для медицинских работников и лиц, ухаживающих за больными.