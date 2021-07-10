Вокруг убийства президента Гаити остается много вопросов без ответа

Тайна по-прежнему окружает убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, и есть опасения, что это может привести к дальнейшему хаосу в островной стране, раздираемой политическими противоречиями и насилием со стороны хорошо организованных криминальных банд. Следствие по-прежнему восстанавливает точную последовательность событий, в результате которых 53-летний лидер Гаити был изрешечен пулями, не разглашая личности тех, кто планировал и финансировал его убийство.

Наркобароны, олигархи или агенты США?

Власти Гаити обвинили в нападении иностранных "коммандос": в организации и исполнении убийства подозревается группа в составе не менее 28 человек, из которых 26 - колумбийцы и двое - граждане США. На данный момент 20 из этих подозреваемых задержаны, пятеро находятся на свободе и трое убиты. "Иностранцы приехали в нашу страну, чтобы убить президента", - сказал начальник национальной полиции Леон Шарль, когда 17 предполагаемых убийц, 11 из которых были захвачены в тайваньском посольстве в Гаити, предстали в четверг вечером перед журналистами, сообщает Guardian.

Алисса Гольдштейн Сепинволл, специалист по Гаити из Калифорнийского государственного университета, сказала, что за четыре с половиной года пребывания у власти Моиз нажил столько врагов, что попытки угадать, кто замышлял его убийство, напоминают особенно сложный ребус. "Они были для кого-то наемниками. Вопрос в том, кто их нанял", - сказала Сепинуолл, назвав в качестве возможных заказчиков убийства гаитянских олигархов, южноамериканские наркокартели и даже неких агентов США, которых на Гаити, где исторически сильна вера в теории заговоров, публика назвала в качестве исполнителей потрясшего страну преступления, хотя, по ее мнению, последнее маловероятно. Достоверно известно, что группа киллеров находилась в Гаити на протяжении не менее трех месяцев, предположительно, для того чтобы тщательно организовать убийство Моиза.

"За этим убийством стоит вдохновитель, и это то, что нам нужно выяснить в первую очередь", - сказал в интервью CNN министр по выборам Гаити Матиас Пьер. Также неясно, как убийцы смогли проникнуть через несколько уровней президентской безопасности, включая полицейские контрольно-пропускные пункты на дороге и личную охрану Моиза. Любопытно, что несмотря на очевидные масштабы нападения и признаки ожесточенной перестрелки в доме президента, ни один из охранников президента не пострадал, не получив ни одной царапины, добавил Матиас Пьер.

Расстрел напомнил убийство Кеннеди

Местный судья Карл Генри Дестен сообщил главной газете Гаити Le Nouvelliste, что около часа ночи по периметру комплекса, украшенному аллеями, ворвалась вооруженная группа наемников, притворившись сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. Два члена домашнего персонала были связаны, когда стрелки приблизились к резиденции президента. Они обвинили Моиза, бывшего крупного экспортера бананов, в "разрушении молодой демократии Гаити". Что произошло дальше, остается неясным, но, когда представители силовых структур Гаити вошли в резиденцию президента после бегства злоумышленников, они увидели признаки агрессивного нападения и жестокого убийства. На полу валялись патроны. Спальня и офис президента подверглись обыску.

"Мы нашли его лежащим на спине в синих брюках, белой залитой кровью рубашке, с открытым ртом и выколотым левым глазом", - сказал Дестен. Президент получил по меньшей мере 12 выстрелов в голову, грудь и живот: это было первое подобное убийство в Америке после убийства Джона Ф. Кеннеди в Далласе почти 60 лет назад.

"Видит Бог, я не сторонник этого человека, но это шокирует", - сказал Кинсли Джин, активист оппозиции, который в прошлом году протестовал против президента, которого он обвинял в том, что Моиз "вернул Гаити к диктатуре своими попытками изменить конституцию". "Это люди из другой страны, которые приехали и убили президента, - добавил 24-летний студенческий лидер. - Они вторглись на нашу территорию и просто убили самого защищенного человека в стране. Это безумие".

Два века страданий

Убийство Моиза стало последним в череде бедствий, нанесших ущерб Гаити, бывшей колонии рабов, получившей независимость в 1804 году после 13-летнего восстания против французских правителей. Когда войска Наполеона были изгнаны эпохальным восстанием рабов, будущее первой в мире черной республики казалось безоблачным. Но постколониальный период оказался "временем страданий": на протяжении более двух веков Гаити подвергалось бесконечным социально-экономическим потрясениям, иностранному вмешательству и эксплуатации, продажной диктатуре, государственным переворотам, коррупции и бандитскому насилию, а также испытало ряд смертоносных стихийных бедствий.

Кульминацией этих выходящих из ряда вон природных явлений стало землетрясение силой 7,0 балла в 2010 году, катастрофическое событие, которое сровняло с землей большую часть Порт-о-Пренса и унесло жизни около 220 тысяч человек. В настоящее время 60 процентов населения страны находятся за чертой бедности.

Вашингтон уже не поможет

В 2014 году Гаити покинули международные миротворцы из ООН, уставшие помогать местным властям обеспечивать порядок и безопасность в раздираемой коррупцией стране. С тех пор Гаити оказалась во власти криминальных банд, устраивающих свои разборки среди бела дня. В последние месяцы перспективы островного государства еще больше ухудшились, поскольку Гаити столкнулось с ускоряющейся вспышкой COVID-19, волной насилия и репрессий, а также с почти полным крахом политической системы.

По оценке экспертов, убийство президента Моиза может ввергнуть и без того хрупкую страну в новую фазу гуманитарных страданий и отсутствия безопасности. По словам Джина, активиста молодежной группы Mouvement En Avant ("Движение вперед"), это убийство спровоцирует ожесточенную борьбу за власть, которая обернется еще большими страданиями для простых гаитян, уже борющихся с яростной волной насилия и похищений. Так, за одну ночь в конце июня в столице страны были убиты 15 человек, в том числе журналист и известный политический активист.

В пятницу Соединенные Штаты отклонили просьбу властей Гаити о предоставлении войск для помощи в обеспечении безопасности ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза, даже несмотря на то, что они пообещали помочь в расследовании преступления. Ожидается, что высокопоставленные должностные лица ФБР и Министерства внутренней безопасности отправятся в Порт-о-Пренс "как можно скорее" для оказания помощи как в области безопасности, так и в расследовании, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Колумбия также направляет своего начальника национальной разведки для помощи в расследовании.

Что ждет Гаити?

В политической элите и экспертных кругах Гаити тем временем возникло множество вопросов, на которые нет ответа: от того, когда будут проведены похороны президента, до того, кто его сменит, и даже о том, готова ли страна к проведению долгожданных выборов главы государства, которые должны пройти этой осенью. Многие улицы в Порт-о-Пренсе в последние два дня были необычайно пусты.

Министр по выборам Пьер опасается, что он и другие высокопоставленные чиновники могут стать мишенью киллеров, уверяя, что теперь ему может грозить возмездие за продолжение политической программы покойного президента. "Любой, кто баллотируется на ключевые посты в Гаити, включая меня, знает, что мы столкнемся с испытаниями, и мы осознаем опасность попыток внести серьезные изменения в политическую систему страны", - сказал Пьер.

Вопрос о том, кто должен руководить нынешним правительством, также омрачен разногласиями и сомнениями. За несколько дней до своей смерти Моиз назначил нейрохирурга Ариэля Генри новым премьер-министром, хотя исполняющим обязанности премьер-министра с апреля этого года по-прежнему является Клод Джозеф. Есть еще один претендент на высшую руководящую роль: агентство Reuters сообщает, что в пятницу коллеги-законодатели выдвинули спикера сената Джозефа Ламберта на временный президентский пост.

Тем временем судья, ведущий расследование убийства Моиза, Карл Анри Дестин заявил, что ему угрожают смертью гаитянцы, которые считают, что "все это розыгрыш и Моиз жив". "Они обвиняют меня в причастности к заговору - они говорят, что президента не убивали, а похитили", - сказал судья, добавив, что в нынешней атмосфере он не может позволить себе легкомысленно относиться к таким угрозам и вынужден "скрываться, чтобы защитить себя и свою семью, жену и детей".