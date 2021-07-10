Врач рассказала, как легче перенести жару переболевшим коронавирусом

Переболевшие коронавирусом тяжелее переносят жару, рассказала директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа, пишет ТАСС.

По ее словам, в основном люди жалуются на потливость, слабость, усталость. Это происходит из-за того, что организм еще полностью не восстановился. Причем, хуже всего самочувствие у тех, кто перенес инфекцию недавно.

Врач порекомендовала таким гражданам больше пить воду, не выходить из дома без головного убора, отдыхать в тени, на жаре закрывать все открытые части тела. По ее словам, самое главное в этой ситуации - водно-солевой обмен, то есть восстановить работу почек, сердца и легких. "Все это очень хорошо восстанавливается, если мы маленькими глотками пьем воду, желательно два литра в день, потихонечку", - пояснила Лапа.