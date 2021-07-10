Захарова ответила на инсинуации по поводу фото Лаврова с талибами

Глава МИД РФ Сергей Лавров не встречался с представителями движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) во время их визита в Москву. Так прокомментировала в своем Telegram-канале фотографии, опубликованные в соцсетях, официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Сколько еще могут наши "либеральные" и анонимные врать, что "Лавров проводит в Москве переговоры с талибами?" Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же", - написала с иронией Захарова.

По ее словам, распространенное в социальных сетях фото, на котором запечатлены Лавров и представители "Талибана", датируется еще 2019 годом. Снимок был сделан на торжественном заседании, посвященном столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.