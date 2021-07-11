Авиабилеты в Турцию подешевели за неделю

Стоимость авиаперелета в Турцию из России за последнюю неделю снизилась на 6%. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по бронированию билетов Aviasales, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в среднем слетать туда и обратно одному человеку можно за 22,1 тысячу рублей. При этом в период с 22 по 26 июня билет стоил 23,4 тысячи рублей.

В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales отметили повышение интереса к Турции на 49%. По данным Tez Tour, Турция сегодня входит в топ-5 наиболее популярных зарубежных направлений. В их числе также Греция, Кипр, Египет и Мальдивы.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.