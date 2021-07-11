Австралия вывела свой воинский контингент из Афганистана

Все австралийские военнослужащие покинули Афганистан. Об этом в интервью Sky News сообщил глава оборонного ведомства Питер Даттон.

Он отметил, что эта военная кампания завершена. "За прошедшие 20 лет с нашей стороны в ней участвовали свыше 39 тысяч австралийских военнослужащих, однако в последние годы контингент в Афганистане был сокращено с 1,5 тысяч солдат и офицеров до 80 человек", - цитирует министра обороны Австралии ТАСС.

Даттон отметил, что и после вывода своих сил из страны Австралия останется союзником Афганистана в борьбе с терроризмом.