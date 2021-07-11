Бассейн глубиной 60 метров открылся в Дубаи

Самый глубокий бассейн в мире открылся в Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах. Его глубина составляет 60 метров. Он спроектирован для погружения дайверов и напоминает затонувший город.

Он уже установил мировой рекорд Гиннеса как самый глубокий бассейн в мире для дайвинга. Дубайский спортивно-развлекательный объект превзошел бывшего рекордсмена - бассейн Deep Spot в Польше почти на 15 метров. Под его поверхностью скрывается целый подводный мир. Посетители комплекса могут поиграть в настольный футбол или шахматы или облачиться в водолазное снаряжение, чтобы погрузиться в подводный мир, исследуя глубины обширного, разнопланового сооружения. По словам владельцев объекта, чтобы увидеть красоты под водой, нужно сделать несколько погружений. Температура пресной воды в бассейне поддерживается на уровне 30 градусов Цельсия для комфортного погружения. Под водой бассейн оснащен 56 камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности дайверов. Однако на случай возникновения чрезвычайной ситуации в нем есть барокамера, в которой могут разместиться 12 человек.

Бассейн вмещает 14 миллионов литров воды, количество, эквивалентное почти шести бассейнам олимпийского размера. Те, кто не занимается дайвингом, могут наблюдать за погружением друзей и близких во встроенном ресторане комплекса, сообщает National Public Radio. Пока вход в бассейн доступен только по приглашению. Первым его посетил наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, и знаменитости, в том числе Уилл Смит, которые рассказали о своем погружении в социальных сетях. Ожидается, что объект откроется для публики в конце июля, и любой человек может погружаться в бассейн, если ему 10 лет и старше.