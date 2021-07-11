Cергей Собянин: Столица преодолела пиковые значения по коронавирусу

"Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу", - так сегодня оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в интервью телеканалу "Россия-1" мэр Сергей Собянин.

И в самом деле, если в начале июня число вновь зараженных в городе опустилось до 2800 с небольшим, то 19 июня оно подскочило до 9120. С тех пор снова началось постепенное снижение, дошедшее вчера до 5410 заболевших. И что особенно радует: москвичей, которые выздоровели за последние сутки, больше - 6835.

Судя по всему, вакцинация в столице наконец-то стала по-настоящему массовой и уже реально дает свои плоды. "Полный курс вакцинации от коронавируса ежедневно проходят до 30 тысяч человек, - рассказал глава города. - Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Первую мы довели до 90 тысяч в день, а вторая сейчас составляет 20-30 тысяч, а завтра и она будет под 80 тысяч". И продолжил: "Мы заранее подготовились к тому, что эти вот направления вакцинации первым и вторым компонентом где-то сойдутся в пике. Нам нужно выдержать эту нагрузку. Мы готовы к этому".

В городе работают сейчас 300 прививочных пунктов, мощность которых - 160 тысяч человек в сутки. Среди них большие, как в Гостином дворе, где могут ежедневно прививаться по 6 тысяч человек в день, и в "Лужниках", способных прививать по 15 тысяч горожан. Но главное, в важности прививки не нужно больше убеждать самих москвичей. В минувшую субботу, например, официальный сайт мэра Москвы сообщил, что в 14 парковых павильонах "Здоровая Москва" можно бесплатно и без предварительной записи сделать прививку вакциной центра имени Чумакова КовиВак. Корреспонденты "РГ" наблюдали, как желающие привиться ею выстроились в очереди и к вечеру прививку там сделали, по данным департамента здравоохранения, 12 тысяч человек. Еще около 2 тысяч человек, которые не захотели в жару долго ждать укола, просто оставили свои контакты - им сообщат, когда вакцина, которая производится пока в ограниченном количестве, вновь поступит в Москву. Прививку же двухкомпонентным "Спутником V" центра имени Гамалеи во всех пунктах при поликлиниках и всех 45 павильонах "Здоровая Москва" можно сделать без ограничений с 8.00 до 22.00.

Этой возможностью активно пользуются работодатели для организованной доставки сотрудников на вакцинацию. Предприятиям и организациям, работающим в сфере услуг, напомню, установлен контрольный срок: привить 60% персонала первым компонентом до 15 июля, и полностью завершить вакцинацию до 15 августа. Первым 100 предприятиям, кто уложится в эти сроки, правительство Москвы пообещало гранты в размере 100 процентов НДФЛ, уплаченного за предыдущий год, а заведениям общепита еще и возместить расходы за коммуналку. 7 тысяч предприятий уже отчитались о прививке первым компонентом. Сыграло в этом свою роль, вероятно, то, что в городе созданы все условия для вакцинации и иностранцев. Только в "Лужниках" за четыре дня, прошедшие после открытия прививочного пункта, привито 24 тысячи мигрантов. Всего же вакцинированы уже 68 тысяч граждан зарубежных государств, работающих в Москве. Таким образом, по прогнозу властей, уже в ближайшие дни в городе первым компонентом будет вакцинировано 3,5 миллиона жителей. Плюс более 1,2 миллиона - переболевших и вылечившихся. В общей сложности - уже около 5 миллионов человек, имеющих антитела, что делает все ближе заветную цель - создание в городе коллективного иммунитета от COVID-19.

Владельцев же компаний, которые не работают над этим и не участвуют в вакцинации своих работников, мэр предупредил, что ударит это в конечном счете по ним самим. "Если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: локдаун, полное закрытие", - сказал Собянин. То есть то, чего город пока всячески пытается избежать. Ну, а лучшим примером того, что дает своевременная вакцинация, могут служить столичные дома престарелых. 97% их обитателей вакцинировали еще в декабре. С тех пор там нет ни одного случая коронавируса. "С 15 июля мы начинаем в этих учреждениях ревакцинацию, чтобы сохранить нулевую заболеваемость" - сообщила сегодня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.