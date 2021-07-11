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11.07.2021 17:41
Рубрика: Власть

Четырнадцать партий сдали в ЦИК списки кандидатов в депутаты Госдумы

Текст: Галина Мисливская

Четырнадцать из пятнадцати партий, решивших участвовать в думских выборах, подали списки кандидатов для заверения в ЦИК России.

Фото: Константин Завражин/РГ
ЦИК: На выборы в Госдуму выдвинуто более 5 тысяч кандидатов

В субботу документы представили "Зеленая альтернатива" (217 кандидатов по федеральному списку и 32 по одномандатным округам) и "Партия Роста" (300 человек в федеральном списке и 105 одномандатников). В воскресенье к ним добавились "Яблоко" (федеральный список - 306 фамилий, одномандатные округа - 159 человек) и "Российский общенародный союз" (партия выдвинула 259 кандидатов по федеральному списку и еще 30 - по одномандатным округам).

Таким образом, свои данные в ЦИК представили 14 политических сил, которые заявили об участии в выборах в Госдуму. В ближайшее время в Центризбиркоме ждут представителей партии "Зеленые", она провела съезд 6 июля и теперь должна подать в комиссию списки для заверения. Крайний срок - полночь 13 июля.

Все упомянутые партии, кроме Российского общенародного союза (РОС), обладают парламентской льготой, то есть могут выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей, поскольку имеют фракцию в нижней палате парламента или представителей в региональных заксобраниях. РОС должен будет собирать подписи избирателей. Согласно закону о выборах депутатов Госдумы. Для регистрации федерального списка - не менее 200 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект должно приходиться не более 7 тысяч подписей. Кандидаты-одномандатники от партии должны будут заручиться поддержкой 3% избирателей в своем округе, если в нем проживают менее 100 тысяч граждан с правом голосовать, то кандидат должен собрать минимум 3 тысяч подписей.

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