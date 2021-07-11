Когда огонь и пули не страшны
Утеплитель из битого стекла, 3D-шаблоны для хирургов, цифровые двойники и "подушка безопасности" для пожарных - все это создали молодые ученые, которые работают в центрах компетенций Национальной технологической инициативы. Они создаются в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Задача центров - объединить заказчиков с разработчиками из университетов. Корреспонденты "РГ" встретились с изобретателями.
Совсем не горячо
Молодые красноярские ученые из Сибирского федерального университета взялись усовершенствовать одежду пожарных. Дополнить ее особыми вкладышами, которые защитят кисти рук от раскаленных предметов. И позволят убирать металлические обломки в очаге.
"Нитоловые нити реагируют на высокую температуру и расширяются, создавая воздушную подушку между слоями перчатки", - говорит соавтор исследования, доцент кафедры техносферной и экологической безопасности Людмила Кулагина.
Не пробьшь!
38-летний доктор технических наук, профессор кафедры технологии и проектирования тканей и трикотажа Костромского госуниверситета Александр Гречухин вместе со студентами разработал сверхпрочную ткань-бронезащиту.
Она останавливает пули, поглощая энергию удара. Такая ткань крепче аналогичных материалов на 15-20 процентов. А весит она в пять раз меньше, чем традиционная бронепластина.
Кавказский полимер
Технологию синтеза суперполимеров для 3D-печати разработали в научно-исследовательском центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий в Кабардино-Балкарском госуниверситете.
Из полимерных композитов, "сконструированных" в лаборатории, печатают узлы для систем кондиционирования лайнера МС-21. "Управляя структурой материала на молекулярном уровне, - рассказывает проректор по научно-исследовательской работе Светлана Хаширова, - нам удалось создать уникальные материалы, которые серьезно превосходят зарубежные аналоги". Эти материалы, оборудование и технологии перспективны для авиакосмической отрасли, машиностроения, нефтедобычи и медицины.
"Центр не раз помогал хирургам по 3D-печати шаблонов для операций, - продолжает Светлана Хаширова. - Это, например, модель поврежденного черепа. Она помогают хирургам повысить точность операций, снизить риск осложнений и сократить время реабилитации".
Стены из стекла
В Пермском политехе ученые разработали уникальный строительный материал для утепления жилья. "В его основе - бой стекла, который смешивают с пенообразующими веществами, - говорит один из разработчиков, Георгий Сопегин. - После термообработки он становится пористым. Пузырьки воздуха внутри блоков обладают отличными теплоизолирующими свойствами".
Материал получают практически из отходов, и потому он стоит недорого. И экологически чистый, так как его изготавливают из безвредных компонентов. По мнению пермских ученых, новый долговечный и теплый материал заинтересует строителей, предприятия ЖКХ, сельскохозяйственные организации и тех, которые занимается частным строительством.
Копируем двойника
Одна из платформ по разработке и применению цифровых двойников создана в Центре компетенций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Ее задача - просчитать все варианты того, как может вести себя оригинал. Это особенно важно при новых разработках.
Как поступали раньше? Чтобы разработать, например, новый прибор, вначале создавали рабочую модель. Она тестировалась, изобретатели выясняли, как она выполняет поставленные задачи, соответствует ли она требованиям безопасности. Идеальных моделей не существует, поэтому вскоре возникала целая масса замечаний. Их устраняли, затем создавалась новая модель, и процесс испытаний запускался заново...
Это долгий и дорогостоящий процесс. А цифровой двойник позволяет найти решение "за гранью интуиции", ведь задаются тысячи условий, казалось бы, самых невероятных. А при выявлении недочета модель исправляется на компьютере, и процесс виртуальных испытаний запускается заново.
Один из самых масштабных проектов ученых - это разработка электроавтомобиля "Кама-1" полностью на основе цифровых двойников. Его производство должно начаться в ближайшие годы. Уже известно, что автомобиль в отличие от зарубежных аналогов не будет дорогим. Цена трехдверного четырехместного хетчбэка составит около миллиона рублей. Причем автомобиль был разработан меньше чем за два года, что является рекордным показателем для автомобилестроения.
Спиннинг сосудов
А эта разработка ученых Томского политехнического университета спасет сотни тысяч больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Научный сотрудник лаборатории плазменных гибридных систем Евгений Больбасов так и заявляет: "Внедрение нашей разработки решит проблему дефицита донорского материала для имплантации. Пораженный участок можно заменять нашим искусственным материалом".
В основе технологии - многоканальное "вытягивание" тончайших волокон из полимерного раствора под действием электрического поля. "Такой многоканальный спиннинг позволяет создавать композицию из нескольких полимеров, которые другими способами получить невозможно", - отмечает Евгений Больбасов. Ранее этот метод не применялся для создания искусственных сосудов.
300 событий и прививка
Но коронавирус диктует свои правила: посетителям надо зарегистрироваться на сайте фестиваля, а также представить один из трех документов - отрицательный тест на COVID-19, справку о наличии антител или сертификат вакцинации. Кстати, прививку от злого вируса можно сделать в специальном пункте на фестивале.
Марафон открыли уличные артисты из Воронежа, Самары, Петербурга, Москвы и Архангельска. Яркие спектакли "Огненных людей", "Плохого театра" и других коллективов идут под открытым небом в разных уголках столицы Поморья. Зрители не только смотрят, но и танцуют, пекут хлеб с артистами и даже встречают пришельцев из космоса.
Фестиваль книги "Белый июнь" соберет в Архангельске известных российских писателей. В формате онлайн к ним присоединятся скандинавские авторы. Писатели и издатели обсудят с читателями северную идентичность в литературе. А на фестивале креативных индустрий урбанисты и архитекторы из России, Франции, Швеции и Дании расскажут и покажут, какой должна быть идеальная городская среда.
"По настроению наш фестиваль очень летний и оптимистичный, - рассказал "РГ" директор регионального фонда культуры Василий Ларионов. -Радует уже то, что его не отменили. "Другой" собрал более пятисот участников и гостей".
А в Дагестане недавно завершился международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы". Он внесен в календарь международных фольклорных проектов ЮНЕСКО и с 2012 года проводится под его эгидой.
Проведение фестиваля было под вопросом - в республике ввели дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Но, как заверили "РГ" в Республиканском доме народного творчества, ограничения коснутся мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, где разрешена 50-процентная наполняемость. Но большинство концертов пройдет на летних площадках.
Несмотря на существующие трудности в фестивале участвовали коллективы из Мексики, Ирана, Азербайджана, Беларуси. Народное искусство в дистанционном формате покажут артисты из Италии, Венгрии, Казахстана. Свое мастерство показали фольклорные ансамбли из многих регионов России.
Особенность фестиваля в том, что концерты участников проходят не только в Махачкале, но и во многих районах республики.
"Творческие коллективы из разных стран и российских регионов знакомятся с достопримечательностями Дагестана, архитектурой древних сел, укладом жизни и культурой горских народов", - говорит директор республиканского Дома народного творчества Марита Мугадова.
Это сладкое слово - успех
За полгода реализации нацпроекта "Производительность труда" кондитеры на 87 процентов сократили время процессов. "Удалось прежде всего добиться большой экономии времени, а дополнительных затрат не потребовалось. Например, планерки теперь проходят за 15 минут, а не час, как ранее", - прокомментировала директор кондитерского производства Наталья Морозова.
Объем работ тот же, но теперь его выполняет меньше людей. Освобожденные рабочие получили другие задачи, на которые раньше не хватало рук. Часть сотрудников прошла обучение и может заменять коллег на любом этапе.
За счет перераспределения операций, подготовительной логистики, внедрения системы 5С удалось сократить время сборки одного торта с 62 до 30 секунд. Рост выручки составил почти 13 процентов за год (сейчас 2,7 миллиарда рублей). В планах - до конца этого года перешагнуть за три миллиарда.
Комбинат продолжит внедрять принципы бережливого производства еще 2,5 года. Рацпредложения могут вносить не только эксперты центра компетенций, но и работники предприятия. На первом этапе одну из идей уже внедрили в технологические процессы, она дала экономию в 36 тысяч рублей в месяц. А всего-то надо было избавиться от подготовки, хранения и транспортировки кипяченой воды. Это снизило затраты на электроэнергию. Но на качестве тортов не отразилось.
А на тольяттинской кондитерской фабрике "СлаСти" экономический эффект от реализации нацпроекта оценили в 1,5 миллиона рублей. На Кубани к нацпроекту подключился Сочинский хлебокомбинат. Цель - каждый год добиваться роста производительности труда на 10 процентов.
Бережливое производство 5С - это система организации рабочего пространства, чтобы повысить производительность. В ее основе - пять принципов.
Первый - "сортировка". Освобождение от ненужных предметов и лишних операций. Второй - "соблюдение порядка". Рациональное размещение объектов в рабочей зоне.
Третий - "содержание в чистоте". Следить за исправностью оборудования и инструментов. Четвертый - "стандартизация". Регламентация достижений (приказы, инструкции, памятки и прочее). Пятый - "совершенствование". Постоянно улучшать достигнутые результаты, тиражировать их.
"Стимул" для первоклашек
В них будут учиться 550 детей. Школа закреплена за поселками Новогорелово, Виллози, деревнями Пикалево и Малое Карлино, а также двумя садовыми товариществами. Правда, на деревни и поселки в привычном смысле эти территории похожи меньше всего: здесь активно ведется новое строительство, возводятся современные жилые комплексы. Поэтому школа здесь - объект первой необходимости.
Это будет большое просторное здание в три этажа. Два спортзала, актовый и эстрадный залы. На уроках труда дети смогут заниматься в классах деревообработки, металлообработки, также есть классы домоводства и классы кройки и шитья. А еще в школе четыре лингафонных кабинета со специальным звуковым оборудованием и проекторами. В них будут проводить уроки по изучению иностранных языков, а также творческие занятия.
В коридорах оборудуют рекреационные зоны, например, будут доски, где дети смогут рисовать. Появятся скамьи, игровые пространства, чтобы у школяров была возможность отдохнуть. А на пришкольной территории можно будет поиграть в настольный теннис, оборудуют тренажеры и велопарковку. Для самых маленьких учеников, которые будут посещать продленку, в школе предусмотрены две спальни.
Стоимость работ - 500 миллионов рублей, 70 процентов выделил федеральный бюджет.
Программу "Стимул" запустили и в Ингушетии. Там уже построили два детских сада и школу, также завершается строительство еще двух общеобразовательных учреждений.
Новые детсады и школы отличаются просторными помещениями и самым современным оборудованием. Например, общая площадь трехэтажного детсада "Солнечный город" на 220 мест, недавно открывшегося в Магасе, - более пяти тысяч квадратных метров.
"У нас есть отдельный медицинский кабинет, изолятор, куда можно временно поместить заболевшего ребенка. Кроме того, садик имеет большой кухонный блок", - рассказала заведующая садом Луиза Берсанова. Садик рассчитан на 12 групп, в том числе четыре ясельных.
Дети могут заниматься в музыкальном, физкультурном, хореографическом залах, еще есть отдельный конференц-зал. Оборудованы кабинеты педагога-психолога, логопеда, сенсорная комната. Чтобы дети адаптировались, "Солнечный город" будет работать все лето. Среди его воспитанников - и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них установлен лифт.
Справка "РГ"
Программа "Стимул" направлена на строительство дорог, инженерных сетей и социальных объектов, в том числе школ и детсадов, в новых жилых микрорайонах. Реализуется с 2011 года на условиях софинансирования из федерального, областного и муниципального бюджетов.
Секреты их долголетия
Башкирия одна из первых вошла в федеральный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Здесь создана гериатрическая служба, состоящая из трех звеньев: 39 кабинетов в поликлиниках, шесть отделений в больницах и региональный гериатрический центр на базе Республиканского госпиталя ветеранов войн.
В стационаре пациенты живут в двух- и четырехместных палатах. Каждому разрабатывают индивидуальный план лечения, профилактики, реабилитации и ухода. "Работает мультидисциплинарная команда врачей: гериатр, невролог, эндокринолог, хирург, соцработник. При необходимости привлекаем других специалистов", - рассказал главврач госпиталя ветеранов Халил Мустафин.
Но только лечением работа с пожилыми не ограничивается. Специалисты ведут в соцсетях рубрику "Секреты долголетия", проводят занятия в "Школе здоровья" и "Университете третьего возраста".
Между тем в Белгородской области об активном долголетии заговорили много лет назад. Когда здесь стали создавать систему семейных врачей, речь зашла о том, что качество жизни человека не должно ухудшаться с возрастом. Так здесь решили создать геронтологическую службу.
Врачей-геронтологов для региона обучают как в столицах, так и в медицинском институте Белгородского госуниверситета, где уже работает даже диссертационный совет по этому профилю. Первое, что стали делать и врачи, и ученые, - исследовать белгородских долгожителей. Им надо было понять, что повлияло на их активность, когда 90-летний юбилей остался позади. Одни говорили о том, что живут без вредных привычек, другие - что много двигаются, третьи называли своим секретом легкий нрав и неунывающий характер.
Впрочем, как отмечают сами гериатры, задачу отмечать столетие каждому белгородцу здесь не ставят. Важнее, чтобы люди и в серебряном возрасте оставались активны, а недуги если и беспокоили их, то самую малость. Медики отмечают, что большинство их пациентов лишаются сил и энергии не столько из-за проблем с организмом, сколько из-за одиночества, ощущения ненужности и подавленности. Поэтому наряду с другими врачами с ними работает и психолог.
Пешеходов подсветят издалека
Как рассказали в комитете дорожного хозяйства мэрии Саратова, на 22 перекрестках установлены светофоры с выделенной фазой движения для пешеходов. А на шести переходах появились интеллектуальные автоматические системы. Они обеспечивают подсветку зоны перехода и непрерывное световое сопровождение человека, идущего по "зебре" в темное время. Получается такая световая фора для пассажиров.
В июле на 17 городских перекрестках и участках улиц Саратова начнут устанавливать новые светофоры и знаки, обеспечивающие безопасность дорожного движения. Как отметили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, именно здесь в прошлом году чаще всего случались ДТП.
Часть светофоров оборудуют специальным табло. Человеку, чтобы остановить движение и безопасно перейти улицу, нужно нажать кнопку вызова. После чего включится зеленый сигнал светофора, а машины остановятся.
А в станице Ханской Республики Адыгея в конце мая ввели в эксплуатацию четырехкилометровый тротуар на улице Верещагина. Строительство проходило в несколько этапов.
Сначала расчистили место для тротуара от растительности, установили бордюрный камень, уложили асфальт. Также на всех 15 перекрестках улицы обновили дорожные знаки "пешеходный переход" и нанесли яркую желто-белую зебру.
На всех примыканиях, ведущих к остановкам или соцобъектам, зонах перед перекрестками установили тактильную плитку для удобства и безопасности слабовидящих и маломобильных пешеходов. Стоимость всех работ составила 13,6 миллиона рублей. Об этом "РГ" рассказали в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи.
С появлением нового тротуара в станице Ханской пешеходам больше не нужно, рискуя здоровьем, идти по обочине вдоль дороги с самым интенсивным движением.
"Такие же тротуары сделали еще в семи населенных пунктах региона. Обеспечение безопасности дорожного движения для всех участников - важнейшая задача нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", - рассказали в администрации Республики Адыгея.