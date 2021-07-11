ЦИК: На выборы в Госдуму выдвинуто более 5 тысяч кандидатов

Центризбирком на заседании в воскресенье представил последние данные о ходе кампании по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва.

Одиннадцать политических сил, чьи списки комиссия успела обработать, выдвинули в общей сложности 3187 кандидатов по партийным спискам и 1735 одномандатников. Кроме того, 122 человека намерены побороться за думские мандаты в порядке самовыдвижения. Таким образом, общее количество претендентов по состоянию на воскресенье - 5044 человека.

"Это на сей день, картина будет меняться", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также попросила представителей избиркомов на местах, оказывать всю необходимую помощь самовыдвиженцам в подготовке документов, поскольку у тех нет таких же ресурсов, как у партийных кандидатов, получить квалифицированную консультацию по таким вопросам. "Надо помогать им и создавать максимально доброжелательные условия для регистрации", - сказала председатель Центризбиркома.

Она также сообщила, что на выборах глав девяти регионов, которые избираются прямым голосованием, выдвинуто 43 кандидата от 12 политических партий. Самая большая конкуренция - в Ульяновской области - восемь человек, в Туве и Хабаровском крае - по семь. На выборах губернатора Тульской области пока не выдвинулся, кампания по выдвижению стартовала там позже, чем в других регионах, и, по данным ЦИК, большинство участников намерены идти на выборы в порядке самовыдвижения.

Активно идет выдвижение кандидатов в депутаты региональных заксобраний, выборы пройдут в 39 регионах. На сегодня суммарно выдвинуто 4768 кандидатов, в том числе - 4593 от 16 политических партий и 175 в порядке самовыдвижения.

Напомним, выборы депутатов Госдумы назначены указом президента на 19 сентября. Решением Центризбиркома, голосование пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Параллельно продут более пятидесяти региональных кампаний (12 глав регионов и 39 законодательных собраний), а также тысячи местных выборов и референдумов.