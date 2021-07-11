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11.07.2021 15:07
Рубрика: Власть

ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от всех парламентских партий

Текст: Галина Мисливская
В воскресенье Центризбирком собрался на специальное заседание, чтобы заверить списки трех партий - "Единой России", "Справедливой России - Патриотов - За правду" и КПРФ. Ранее эту процедуру прошла ЛДПР.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Нескольких кандидатов ЦИК исключил из списков за недочеты в документах. Как рассказал зампред ЦИК Николай Булаев, причины самые разные, одна из них - небрежность при заполнении бланков.

Фото: Константин Завражин/РГ
ЦИК: На выборы в Госдуму выдвинуто более 5 тысяч кандидатов

На некоторых заявлениях, к примеру, отсутствуют подписи кандидатов, кто-то не указал зарубежное имущество. Глава ЦИК Элла Памфилова добавила, что несколько кандидатов "забыли" о наличии детей и не представили на них сведения. Кроме того, из списка "Справедливой России" выбыл недавно умерший актер и режиссер Владимир Меньшов.

Центризбирком также утвердил уполномоченных представителей этих партий по общим и финансовым вопросам и разрешил открыть избирательные счета. Таким образом, все парламентские партии прошли процедуру заверения списков. Теперь они смогут приступить с регистрации своих территориальных групп в регионах и кандидатов в соответствующих одномандатных округах.

Ранее Центризбирком заверил списки ЛДПР, "Родины" и федеральную часть списков "Коммунистов России".

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут 17-19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается по смешанной системе: 225 депутатов - по одномандатным округам и 225 - по партийным спискам.

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