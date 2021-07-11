Депутат ГД Ирина Белых: Новый стандарт образования позволит школьникам овладеть востребованными навыками

Дополнения, внесенные в федеральные стандарты начального и основного общего образования, сделают российскую систему образования более конкурентоспособной, а также помогут школьникам грамотно выстроить карьеру. Такое мнение высказала депутат ГД Ирина Белых.

Обновленные федеральные стандарты начального и основного общего образования были опубликованы в начале июля на официальном интернет-портале правовой информации. В документах отражены изменения, касающиеся экологического и гражданского патриотического воспитания. Также прописана возможность использования школами сетевого обучения, а также применения электронных и дистанционных образовательных технологий. Предыдущие образовательные стандарты были приняты до 2012 года, до вступления в силу закона "Об образовании в РФ".

"Востребованные дополнения, внесенные в федеральный государственный образовательный стандарт, полностью отвечают стратегии научно-технологического развития нашей страны. Школьникам, причем с младших классов будут предоставлены широкие возможности для развития так называемых soft skills - актуальных умений, которые помогают определиться с будущей профессией, а преподавателям - грамотно выстроить модели развития индивидуального потенциала каждого ученика. Новый стандарт образования позволит школьникам овладеть востребованными навыками, предоставить ученикам широкий спектр возможностей для самореализации", - подчеркнула Ирина Белых.

Она подчеркнула, что как педагог с большим стажем преподавательской деятельности она ценит академический подход к образованию, так как он дает возможность овладеть основами гуманитарных, технических, естественнонаучных дисциплин, заложить крепкий фундамент для развития навыков в будущем. Но мир динамично и стремительно развивается, и стандарты образования должны развиваться вместе с ним.

"Дополнения - это важный шаг к повышению конкурентоспособности российской системы образования, которая по праву всегда считалась одной из лучших в мире. Очень важно, что в дополнениях большое внимание уделено и совершенствованию системного подхода к изучению вопросов экологии, что принципиально в современном постиндустриальном обществе. Как куратор образовательного проекта "Мой район в годы войны" подчеркну важность дополнений, которые касаются патриотического воспитания школьников, более того, наш опыт по комплексной интеграции активностей в образовательные программы по истории, литературе, внеурочной деятельности оказался востребованным и на федеральном уровне", - уточнила она.

Парламентарий добавила, что обновление федерального государственного образовательного стандарта в области предпрофессиональной подготовки позволит школьникам и студентам колледжей уже во время учебы овладеть полезными умениями, которые позволят им после окончания учебного заведения успешно выстроить свою карьеру.

Ранее Депутат ГД Ирина Белых, куратор образовательных проектов "Мой район в годы войны" и "Московский экскурсовод" предложила внести в перечень профессию ассистента гида-экскурсовода, что помогло бы выпускникам школ и колледжей в трудоустройстве после окончания учебного заведения. Также ранее озвученная инициатива парламентария о добавлении дополнительных баллов к ЕГЭ "волонтерам истории" и "волонтерам культурного наследия" - активным участникам проектов Ирины Белых - была поддержана на городском уровне.