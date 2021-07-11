Эксперт рассказал, как обезопасить себя от мошенников

Если в течение нескольких месяцев придерживаться некоторых правил, то мошенники потеряют к вам интерес и даже исключат из базы номеров, сообщил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов, пишет Прайм.

Он подчеркнул, что, во-первых, нужно внимательно следить за тем, кому вы предоставляете свои персональные данные. Так, например, телефонный номер запрашивают при подключении к публичной сети в ресторане, при регистрации на сайте, при оформлении скидочной карты и во многих других случаях. А бизнес часто продаёт эту информацию, после чего она начинает свободно ходить по интернету. При этом, преступники и агрессивные рекламодатели редко звонят по случайным номерам. Чаще всего у них есть готовые базы данных.

При необходимости лучше предоставлять отдельный адрес электронной почты вместо своего номера, отмечает он. Также эксперт посоветовал сократить пользование публичным сетями, подчеркнув, что это один из главных источников утечек.

В случаях, когда ваш номер телефона уже стал достоянием мошенников, есть способы сократить количество и частоту звонков от преступников.

"Обязательно установите приложение по распознаванию входящих звонков и не отвечайте на номера, помеченные как вредоносные. Говорите коротко и при малейших подозрениях кладите трубку", - говорит Мясоедов. Он обратил внимание, что нельзя поддаваться любопытству и перезванивать после короткого входящего звонка.

Отдельно он подчеркнул, что если пользование публичной сетью или иным сервисом неизбежно, стоит установить VPN-программу и работать через неё. Тогда злоумышленники и непорядочные рекламодатели не получат информацию об устройстве с которого ведётся работа.