Эксперт рассказал о "супер-распространителях" коронавируса

Ряд инфицированных коронавирусом могут длительное время выделять эту инфекцию, заражая других людей. Как рассказал доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, таких больных врачи называют "супер-распространителями" вируса.

Он пояснил, что есть генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса, и они выделяют его дольше, чем другие. При этом сами инфицированные переносят болезнь бессимптомно. "Их не так много в процентном соотношении, но они, конечно, дополнительно развивают эпидемический процесс", - цитирует врача ТАСС.

Интересно, что в большинстве случаев человек перестает быть заразным для окружающих уже через семь-десять дней после проявления первых симптомов, добавил врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков. Именно столько времени в организме обычно находится вирус. А дальше заболевание протекает уже без присутствия вируса в организме.

Сам заболевший становится заразным не с первого дня. Вирус должен набрать массу в организме. На это уходит не менее двух суток. И если человек не чувствует еще проявления симптомов, он уже может быть заразен, поясняет Никишенков.