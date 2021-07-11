Эксперты рассказали о преимуществах вакцин, отличающихся по способу введения

Скоро россияне смогут выбирать способ вакцинации: помимо укола, прививаться можно будет препаратом в виде капель в нос или проглотив вакцину (в ближайшее время появятся вакцины в виде кефира, жевательных таблеток и пастилы). Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Ищенко, пишет ТАСС.

Она отметила, что после введения в оборот вакцин в формах помимо инъекционной, врач будет учитывать перенесенные человеком заболевания. "Он будет индивидуально советовать, какая именно вакцина подойдет конкретному пациенту", - сказала Ищенко.

По ее словам, вакцины от коронавируса в виде капель в нос смогут формировать иммунитет на более продолжительное время. "Назальные вакцины лучше воспринимаются психологически, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели инъекционные препараты", - говорит врач. В то же время она отметила, что инъекционные вакцины быстрее всасываются, поскольку сразу попадают в кровь. А при оральном введении главное, чтобы кишечник хорошо работал.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов подчеркнул, что инъекционная форма введения гарантирует, что вакцина срабатывает вне зависимости от индивидуальных особенностей организма. В оральных формах это может быть сложнее, состояние слизистых оболочек у разных людей может быть различным", - добавил врач.