Эпидемиолог рассказал, в чем опасность лямбда-штамма COVID-19

Лямбда-штамм коронавируса, получивший распространение в Южной Америке, является еще более заразным, чем индийский (дельта-штамм), рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью программе "Вести" в эфире телеканала "Россия-1".

"Лямбда-штамм - там (для заражения - прим. "РГ") достаточно пройти мимо человека, который является источником", - сказал Горелов.

Он добавил, что в России пока случаи заражения этим штаммом не зарегистрированы. При этом Горелов добавил, что не исключает появления еще более заразных штаммов.

"Для меня самое удивительное, что порох еще есть: выделяется очень много недифференцированных штаммов. И, возможно, среди них есть тот, который приобретет супер-свойства", - пояснил он.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.